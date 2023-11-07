انت الأن تتابع خبر بيان عاجل وهام من رامي امام بعد انتشار خبر دخول عادل امام العناية المركزة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب العديد من المتابعين بالصدمة بعد انتشار خبر تعرض الفنان المصري عادل امام لوعكة صحية شديدة الكثير من الجدل، حيث تناقل الجمهور خبر دخولة العناية المركزة ومحتاج معجزة للخروج من هذه الأزمة.

لم يتحمل المخرج رامي امام هذه الاخبار وسرعان مانفاها، مؤكداً أنهم باتوا معتادين عليها، معتبراً أن لكل مرحلة عمرية إشاعات من نوع معين.ومن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة Mbc، قال رامي أنه من الطبيعي انتشار الشائعات، وتناقلها بين الناس من حين لآخر، موضحاً أن والده بصحة جيدة.

وتابع أنه يتفهم حب الجمهور له، ولافتاً إلى أن كثرة الشائعات على الزعيم أمر طبيعي كونه غائبا عن الساحة، إلا أنه بصحة جيدة.

يذكر أن 3 سنوات مرت على آخر ظهور فني لعادل إمام، حينما قدم مسلسل "فالنتينو"، واختفى بعدها عن الساحة الفنية ليقضي وقته بين أسرته وأولاده.