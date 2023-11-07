دراسة للباحثة فاطمة حلمي تتناول «بلاغة السؤال والجواب»

عمّان ـ العُمانية: يبحث كتاب (بلاغة السؤال والجواب) للباحثة فاطمة حلمي في العلاقة بين الأدب والفلسفة، من خلال التركيز على النثر الفلسفي في القرن الرابع الهجري، وبخاصة (الهوامل والشوامل) لأبي حيان التوحيدي وابن مسْكَويْه، الذي يُبرز التمازج بين هذين المجالين على صعيدَي التفكير والتعبير.

يركّز الكتاب الصادرعن (الآن ناشرون وموزعون) 2023م على بلاغة السؤال والجواب بالمعنى الذي يساعد على تلمّس الأدب الفلسفي في (الهوامل والشوامل). وتعرض الباحثة في التمهيد موجزاً للبلاغة القديمة والبلاغة الجديدة المقصودة في دراستها، مبيّنة أسباب اختيارها لها منهجيّاً وتحليليّاً.

ويتناول الفصل الأول الرؤية الفكرية المضمونيّة ذات البعد الإنساني في (الهوامل والشوامل). وبالاستناد إلى الاستقراء والتحليل، تُدرج الباحثة هذه الرؤية ضمن عدة مسارب هي: المعرفة، والأخلاق، والإنسان، والسياسة، والجمال، وبلاغة النقد.

وتخصص حلمي الفصل الثاني لمقاربة التشكيل الأسلوبي في (الهوامل والشوامل)، مستعينة على ذلك بضروب من التحليل في ضوء البلاغة الجديدة، وعارضةً العديد من الوجوه الجمالية في هذا المضمار.

وتوضح أن (الهوامل والشوامل) يجمع بين الفلسفة والأدب على المستويين الفكريّ والأسلوبيّ، ويجمع بين علَمَين بارزين من أعلام الأدب والفلسفة، ويمثّل مختبراً نموذجيّاً لبلاغة السؤال والجواب، مشيرة إلى اختيار الفيلسوف العربي المعاصر محمد أركون عنوان (الهوامل والشوامل) للطبعة العربية من كتابه (ألف باء الإسلام) تقديراً لجرأة التوحيدي وابن مسْكَويْه على إثارة قضايا الإنسان الوجوديّة الملحّة.