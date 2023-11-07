رحاب السعدية تشارك فـي أمسية شعرية بالشارقة

الشارقة ـ «الوطن»:

تشارك مساء اليوم الشاعرة العمانية رحاب السعدية في الأمسية الشعرية التي ينظمها مجلس الحيرة الأدبي بالشارقة ، يشاركها عدد من الشاعرات كالشاعرة فطيم الحرز والشاعرة وعد النعيمي والشاعرة شوق الدوسري وتدير الأمسية الشاعرة والإعلامية تهاني التميمي.

الشاعرة رحاب السعدية في رصيدها عدد كبير من الأمسيات الشعرية سواء على الصعيد المحلي أو على الخارجي حيث قدمت (السعدية) للذائقة الشاعرية قصائد تنوعت بين القصائد الوطنية والقومية والشعر العاطفي، وكتبت عددا من النصوص الغنائية التي قدمتها لعدد من فناني الخليج، منهم الفنان عبدالرحمن الشومر والفنانة رؤى، وشاركت في مجموعة من البرامج التلفزيونية والإذاعية.

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