أعماله تميزت بتنوع الفكرة والمضمون كتب ـ خالد بن خليفة السيابي:

تصوير ـ سعيد البحري:

استضافت أروقة بيت الزبير مساء امس الأول المعرض الفني (حلم) للمصور الشاب محمد بن سليمان الشعيلي وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ،وبحضور عدد من المصورين أصحاب التجارب المتقدمة في هذا المجال الضوئي الواسع ومجموعة من المواهب ومتذوقي وميض العدسة الفوتوغرافية.

قدم الشعيلي من خلال هذا المعرض أربعين عملا ضوئيا تمثل عصارة تجربته الفنية التي تميزت بتنوع في الفكرة والمضمون، ومن يبحر في تفاصيلها الفنية يجد بها عبقرية مصور متمكن من أدواته الضوئية وقناص بارع للحظة الحاسمة التي يجب توفرها عند كل مصور محترف.

معرض (حلم) بمثابة تغذية بصرية أضاءت ذائقة المتلقي العاشق للصورة، والذي رسم من خلالها تفاصيل حب الحياة وجمال اللون ولذة السكون وطهارة الوجدان والفكرة.

يذكر ان محمد الشعيلي من مواليد 2001م ورغم صغر سنه وقصر عمر تجربته الفنية، ولكن موهبته كانت غنية بالذهب، وتوجت صاحبها بعدد كبير من الألقاب المحلية والخارجية، وكانت عدسته مساهمة بالتعريف بالموهبة العمانية المبدعة وبالطبيعة الخلابة التي تمتاز بها سلطنة عمان من تضاريس وجغرافيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيت الزبير.. مساحة لمشاهد ضوئية وثقتها عدسة محمد الشعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.