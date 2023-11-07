نقاش حول «الرواية التاريخية» فـي النادي الثقافـي

مسقط ـ العُمانية: نظّم النادي الثقافي بالتعاون مع مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم امس الأول محاضرة بعنوان (نقد الرواية التاريخية)، قدّمها المفكر السوداني غسان علي عثمان، وأدارتها الدكتورة منى بنت حبراس السليمية. تناول المحاضر أربعة محاور رئيسة نقدية تحليلية لمفهوم العلاقة بين الرواية والتاريخ وقراءة نقدية للمنتج الروائي في الوقت الراهن عن هذه التسمية، إلى جانب طرح التاريخ كشخصيات وأحداث، كما قدّم تلخيصًا عن فكرة الرواية التاريخية، مشيرًا إلى أن هذا المصطلح بات مصطلحًا ثابتًا في الدراسات النقدية الأدبية. واستعرض المحاضر التعريفات الدارجة حاليًا في الدراسات النقدية بشأن موضوع الرواية التاريخية والخلافات القائمة بشأنها، وتناول بعض النماذج الروائية العربية القديمة في تاريخ الأدب العربي والموصوفة بأنها روايات تاريخية. وتطرق المفكر غسان علي إلى مصطلح جديد في الأدب وهو (التخييل التاريخي) الذي يعرّف بالعلاقات السردية في الأدب كالروايات والقصص والتاريخ كمدونة للأحداث والشخصيات، وقدّم نماذج معاصرة للرواية التاريخية في الأدب المعاصر والروايات العربية المعاصرة.

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