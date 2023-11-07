سلطنة عمان تسجل مشاركة «متميزة» فـي معرض الشارقة الدولي للكتاب

مسقط ـ «الوطن»:

تعزيزا لنشر الإنتاج الفكري العماني ضمن معارض الكتاب الدولية، وسعيا لنشر الثقافة العمانية والتعريف بها بكافة مجالاتها وتخصصاتها، تشارك سلطنة عمان في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة من 1 إلى11 نوفمبر الجاري)، حيث تمثل المشاركة الرسمية في جناح (سلطنة عمان) كل من (وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وزارة الإعلام، جامعة السلطان قابوس).

وتأتي مشاركة سلطنة عمان في كل دورة من دورات المعرض في إطار توطيد العلاقات الثقافية القائمة بين البلدين، وتبادل المشاركة في معارض الكتاب في كليهما، وتفعيل الحضور العماني بمعارض الكتاب الدولية لمتابعة تحقيق الأهداف المرجوة منها؛ وفقا للمذكرات الثقافية الموقعة بين البلدين، والتي من أهمها إشهار الكتاب العماني والتعريف به وإبراز الجانب الفكري والأدبي لعمان، وكذلك لأهمية هذا المعرض على المستوى الإقليمي والعالمي.

وفي هذا الإطار أولت سلطنة عمان أهمية كبرى لمشاركتها في هذه الاحتفالية الثقافية الهامة، حيث حرصت الجهات المشاركة ضمن الجناح الرسمي على رفده بالعديد من إصداراتها المتنوعة والمتعددة، وذلك بهدف التعريف بالثقافة العمانية ماضيها وحاضرها ونهضتها ومستقبلها المتجدد، بالإضافة إلى مختلف المعارف والعلوم الأدبية والفكرية والإعلامية والتاريخية والفقهية، كما تهدف هذه المشاركة الواسعة لتعزيز الحضور العماني في مثل هذه المحافل الدولية الثقافية، والتأكيد على أهمية الكتاب العماني وإسهامه في صناعة الحضارة الإنسانية.

وإلى جانب الجهات الرسمية الحكومية، يشهد المعرض مشاركة عدد من المكتبات ودور النشر العمانية الخاصة لعرض ما لديها من جديد في عالم النشر وصناعة الكتاب، بدعم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

ويشهد جناح سلطنة عمان في هذا المعرض إقبالا كبيرا من قبل الزوار باختلاف فئاتهم وتوجهاتهم الثقافية والفكرية، كما أن الجناح يلقى اقبالا واهتماما من قبل المؤسسات الأكاديمية والبحثية التي تسعى لاقتناء الكتب والإصدارات العمانية المتنوعة.