انت الان تتابع خبر استبعاد بيومي فؤاد من مسلسل "الكبير أوي" بسبب اهانته محمد سلام في الرياض.. ما تم كشفه فجر ضجة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - احدثت تصريحات الفنان بيومي فؤاد الكثير من الجدل وفجرت ضجة، بعد ان حديثه الذي اهان فيه مواطنه محمد سلام بعد اكتمال عرض مسرحية زوج صناعي في الرياض.

وتعرض بيومي فؤاد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانتقادات الجمهورعلى خلفية حديثه في نهاية عرض مسرحية زواج اصطناعي، وانتقاده لموقف الفنان محمد سلام بعد اعتذاره عن المسرحية واستبداله بنجم مسرح مصر محمد أنور.

واتنشرت أخبار تفيد باستعباد الفنان بيومي فؤاد، من المشاركة في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، المقرر عرضه في موسم الرمضاني المقبل لعام 2024، بسبب تصريحاته السابقة.

وأكد مصدر أنه لم يتم استبعاد الفنان بيومي فؤاد من مسلسل الكبير أوي الذي شارك بأجزائه العديدة وعُرف بشخصية الدكتور ربيع، كما أن تلك الشائعات منتشرة فقط على السوشيال ميديا وليس لها أي أساس من الصحة.

وأشار المصدر إلى أن الفنان محمد سلام والفنان بيومي فؤاد، متواجدين في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، ولا أحد منهما يلتفت لـ شائعات السوشيال ميديا، خاصة وأن كل واحدًا منهما له رأي شخصي خاص به لا علاقة له بأعماله الفنية.

وقال بيومي فؤاد بعد انتهاء عرض مسرحية زواج اصطناعي باكيًا: أنا وكل زملائي دول احنا بنحبكم وهنفضل طول عمرنا نحترمكم.. كتر خيركم.. إحنا بنتعب وبنقدم فن مش عشان نيجي نضحك.. لو الموضوع كدة يبقى فيه فنانين من أيام نجيب الريحاني لغاية محمد أنور المفروض ينتحروا.. تحياتي لحضراتكم أنا آسف.

وأضاف بيومي فؤاد: احنا اتظلمنا والله واتهنا وإحنا جايين نقدم فن.. أقسم بالله احنا مش بتوع فلوس.. والله العظيم لو العرض ده اتعمل بدون أجر لمدة 15 يوم كمان هيبقى لينا شرف وفرحانين جدًا.. وسيادة المستشار يعلم ده.

كما وجه بيومي فؤاد في كلمته خلال تحية الجمهور في نهاية عرض مسرحية زواج اصطناعي، رسالة إلى الفنان محمد سلام عقب اعتذاره عن تقديم المسرحية قائلًا: من حقك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك تغلط في فنك.