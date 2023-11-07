انت الان تتابع خبر " أهان نفسه وفنه".. الناقدة ماجدة خير الله تخرج عن صمتها وتهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - علقت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، عما حدث بين بيومي فؤاد وتصريحاته الأخيرة عن محمد سلام بعد اعتذاره عن مسرحية "زواج اصطناعي".

وقالت ماجدة خلال مداخلة عبر برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، إن موقف الفنان محمد سلام من اعتذاره بمسرحية الرياض، بسبب الأحداث الجارية في فلس*طين وما يحدث مع أهل غ*زة، ليس به أي إساءة لأحد.وأضافت: "محمد سلام كان ممكن يشارك في المسرحية ولكن تفاقم الأحداث خلاه يتوقع أن المسرحية ممكن تتوقف زي بعض الأنشطة الفنية مثل مهرجان الجونة والقاهرة السينمائي، ولكن ده محصلش وعمل موقف إنساني ونبيل ومجابش سيرة أي حد بطريقة وحشة".

وتابعت ماجدة خير الله: "موقف بيومي فؤاد ضد محمد سلام أثار استيائي الشديد وأي شخص شاهد الفيديو المشين".

وعقبت: "بيومي فؤاد بيقول إحنا مش جايين نضحك.. اللي هو إزاي دي مسرحية استعراضية كوميدية.. أنت كده بتهين فنك، وبيقول كتر خيركم، أنت لما بتعمل شغلك وبتتقاضى عنه أجر يبقى كتر خيرهم على إيه.. أنت كمان شوية وهتبوس الأيادي".

وقيام بيومي فؤاد بمهاجمة الفنان محمد سلام في نهاية عرض مسرحية قائلا: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك، إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم إحنا بنقدم فننا المصري إنتوا بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا شيء عظيم أني أخرج اتصور مع شاب سعودي ومع سيدة سعودية وهي تعلم أني مصري أنا بشرف بلدي"