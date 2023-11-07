انت الان تتابع خبر تامر أمين لـ بيومي فؤاد: ذكر الفلوس هو اللي جاب لك الكلام! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عبر الإعلامي تامر أمين عن رأيه في موقف الفنان بيومي فؤاد تجاه زميله محمد سلام بعد اعتذار الأخير عن المشاركة في موسم الرياض.

وقال: "اللي إنت عملته يا أستاذ بيومي إنك تصدرت المشهد طواعية بدون مبرر، وخليت الناس تستفز منك بدون مبرر ومجانا".

وأضاف: "لو عايز تدافع عن نفسك والمجموعة اللي سافرت واشتغلت، ومحمد أنور اللي أنقذ الموقف بدل محمد سلام، كنت تطلع تقول يا جماعة ده شغلنا وإحنا ملتزمين تجاه شغلنا، وهذا لا يمنع أبدا تضامننا وتعاطفنا ودعمنا الكامل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يتعرض للإبادة الجماعية والسفك والقتل كل يوم".

وتابع: "أنا سمعت فيديو اعتذار محمد سلام مرات وليس فيه أي إهانة لفنه، ورقم اثنين إيه دخل حب أو كره السعودية في القصة؟ وإن لك الشرف تتصور مع مواطن سعودي، النجوم والفنانين كل الناس لها الشرف تتصور معاهم".

وأكمل: "ثالثا إيه دخل الفلوس في الموضوع؟ ذكر الفلوس هو اللي جاب لك الكلام يا أستاذ بيومي، وإنت غير موفق في هذه النقطة، كلنا بنشتغل علشان الفلوس، ونحب شغلنا ومهنتنا لكن مش مجانا".

وواصل: "إنت ابن بلد يا بيومي وأخلاق، لو أنا عامل فرح بنتي في الشارع، والعمارة جنبنا فيها ميت وحالة عزاء، هتعرف تعمل فرح بنتك وترقص وتغني للصبح؟ قلبك مش هيطاوعك، وإما هتأجل الفرح أو تلغيه، أو هتعمله من غير مزيكا".

وجاءت تصريحات تامر أمين خلال تقديمه برنامجه "آخر النهار"، والمذاع عبر قناة النهار.