انت الأن تتابع خبر القصة الكاملة حول انفصال نيمار عن زوجته.. خانها 92 مرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انفصل نيمار دا سيلفا، مهاجم الهلال السعودي، عن زوجته برونا بيانكاردي، بسبب خيانته الأخيرة لها خلال حفله الأخيرة الذي أقامه بعد عودته من الرياض.

انفصال نيمار عن زوجته

وأعلنت صحيفة برازيلية أن انفصال نيمار عن زوجته، يأتي بعد خيانة اللاعب لزوجته 92 مرة، وتعد المرة الأخيرة هي سبب الإنفصال، خلال فترة إصابة اللاعب.

وكتبت برونا قبل أيام على حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”: “لا تتوقع من شخص أن يتغير إذا كان لا يرى مشكلة فيما يقوم به”

فيما جاءت الخيانة الاخيرة لنيمار، والتي تعد السبب الأساسي في الطلاق خلال حفل أقيم في أواخر شهر أكتوبر، بفيلا الجناح البرازيلي في منطقة مانغارتيبا، بالقرب من مدينة ريو دي جانيرو، لتنتهي قصة نيمار وبرونا بعد ثلاث سنوات من ارتباطهم.

[نيمار وزوجته برونا]

انفصال نيمار عن زوجته

بنود عقد انفصال نيمار وزوجته

قالت بعض الصحف البرازيلية، أن عقد انفصال نيمار وزوجته، حمل 3 بنود يشترك على الطرفين الإلتزام بها، وجاءت بنود العقد كالتالي:

جاء في البند الأول، اشتراط نيمار على طليقته مقابلة ابنته في أي وقت يريده، بالإضافة إلى وجودها معه في العطلات، واحاقية اللاعب طلب سفر طليقته وابنته له في اي وقت إلى السعودية.

جاء في البند الثاني، دفع نيمار نفقة تتضمن مصاريف المربيات، والسكن، والسيارات، والأمن.

جاء في البند الثالث شرط عدم تكلم برونا بيانكاردي عن نيمار في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا يفترض عليها مجرد ذكر اسمه.