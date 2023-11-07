انت الان تتابع خبر بيومي فؤاد يفقد نصف مليون متابع بعد تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل.. ما قاله الفنان عرضه لهجوم شرس من الجمهور!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرض الفنان المصري بيومي فؤاد لهجوم حاد من الجمهور بعد تصريحاته التي أثارت الجدل عقب عرض إحدى ليالي مسرحية "زواج اصطناعي".

تصريحات بيومي فؤاد أغضبت متابعيه خاصة بعد أن أعتبر الكثير أنه يقصد فيها الفنان محمد سلام الذي اعتذر عن المسرحية التي عرضت في الرياض.وتسببت تصريحات بيومي فؤاد، في فقده 500 ألف متابع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، فبعدما وصلت صفحته إلى 9 ملايين و800 ألف متابع، انخفضت حتى اللحظة التي كتبت فيها هذه الكلمات إلى 9 ملايين و300 ألف متابع.

وقال بيومي فؤاد، التي سببت حالة من الغضب تجاهه، كالتالي: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك انك تغلط في فنك .. إحنا مش بنيجي عشان نضحك إحنا بنقدم فننا المصري، انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا".

وجاء اعتذار محمد سلام عن المسرحية قبل أيام قليلة من موعد عرضها بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ليحل بديلا له الفنان محمد أنور.

مسرحية "زواج اصطناعي" عرضت في الفترة من 30 أكتوبر الماضي حتى يوم 4 نوفمبر الجاري، على مسرح محمد العلي في الرياض بالسعودية.