انت الأن تتابع خبر نسرين طافش .. لديها عقدة من الرجال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة نسرين طافش، طبيعة دورها في فيلم "السيستم"، وقالت إنها تقدم شخصية لديها عقدة من الرجال.



وأضافت نسرين طافش إن الشخصية التي تقدمها مرت بتجارب جعلتها لديها عقدة ناحية الرجل وأضافت متحدثة عن شخصيتها في لقاء مع "عرب وود": "أقدم دور "عائشة" هي شخصية جميلة فتاة واثقة في نفسها وتعرف ماذا تريد أن تفعل، لكنها مرت بفترة في حياتها بمواقف جعلتها لديها عقدة من الرجال".



ويشارك في بطولة فيلم "السيستم" الفنان أحمد الفيشاوي الذي كشف أنه مأخوذة من فيلمين أمريكيين من نوعية الكوميديا الرومانسية.



وقال أحمد الفيشاوي: "السيستم فيلم كوميدي رومانتيك، فكرته مأخوذة من فيلمين Crazy Stupid Love و Hitch، والفكرة تم تقديمها في أفلام كثيرة، وبطل الفيلم مش عارف يتعامل مع الستات أو البنات، وصديق البطل بيعلمه".



يذكر أن فيلم Hitch من إصدارات عام 2005، وشاركت به نخبة من النجوم على رأسهم ويل سميث، أما فيلم Crazy Stupid Love فهو من إصدارات سنة 2011، وبطولة ريان جوسلينج مع باقة من النجوم.



تدور أحداث فيلم "السيستم" في إطار اجتماعي لايت، حول شاب يعاني من عقدة من السيدات الجميلات بسبب مشكلة قديمة، ويتقابل مع بسنت شوقي، التي تعاني من عقدة من الرجال بسبب تجاربها الفاشلة معهم .