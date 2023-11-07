انت الأن تتابع خبر وفاة الفنان العالمي إيفان إلينغسون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفي الفنان العالمي إيفان إلينغسون، الشهير بدوره بفيلم «My Sister's Keeper»، عن عمر يناهز 35 عامًا، حيث تم العثور على جثته في منزله.



وتم العثور على جثة إيفان إلينغسون في منزله بكاليفورنيا حيث وجد بمنزله داخل غرفة نومه يوم الأحد الماضي 5 نوفمبر، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول السبب الحقيقى للوفاة.



وقال والد إيفان لـ TMZ أنه تم العثور على جثته في أحد المنازل، وأشار إلى أن إبنه كان يعاني من تعاطي المخدرات في الماضي، لكنه أصبح مؤخرًا في حالة أفضل، كما أفادت TMZ أيضًا أنه لا يوجد اشتباه بوجود جريمة في هذا الوقت.



ــ بدأ ايفان مسيرته التمثيلية عندما كان طفلاً مع سلسلة من الإطلالات التلفزيونية، اشتهر بدوره كجيسي فيتزجيرالد، الابن الأكبر لكاميرون دياز، في فيلم My Sister's Keeper عام 2009.



ــ في المسرحية الساخرة «Complete Savages»، كان لإيفان أيضاً دور متكرر بشخصية كايل هارمون في«CSI: Miami» .