نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. حسن الرداد يدعم فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم الفنان حسن الرداد فلسطين من خلال صورة لمجموعة أطفال فلسطينية يلعبون وسط الركام، على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “الرداد” على الصورة قائلًا:"عاشت فلسطين"

أحدث أعمال الفنان حسن الرداد السينمائية

يستعد النجم حسن الرداد لعرض فيلم "بلوموندو" في يوم 15 من شهر نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في نفس التوقيت بجميع سينمات مصر والسعودية ودول الخليج والعالم العربي.

أحداث فيلم بلوموندو





وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر ان يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسا على عقب.

الأبطال المشاركين في فيلم بلوموندو

يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نورالدين ومحمود حافظ وهاجر احمد وانجي وجدان ومحمد محمود وسماء ابراهيم، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

آخر أعمال الفنان حسن الرداد

يذكر أن آخر أعمال النجم حسن الرداد في السينما، هو فيلم "تحت تهديد السلاح"، الذي حقق نجاح كبير منذ وقت عرضه في السينما، كما أنه أعاد عرض الافلام المصرية في السينما الألمانية عقب غياب دام لأكثر من 60 عامًا.

بالإضافة إلى ذلك، تم عرض فيلم "تحت تهديد السلاح" في السينما بأمريكا وكندا والسعودية وبريطانيا، وعدد آخر من البلاد حول العالم.



الأبطال المشاركين في فيلم تحت تهديد السلاح

وشارك في بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح" كل من حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، هلا السعيد، أحمد بدير، ومجموعة أخري من النجوم، وقام بتأليف فيلم "تحت تهديد السلاح" المؤلف أيمن بهجت قمر، وكان من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وحصد حسن الرداد العديد من الجوائز على هذا الفيلم، كان من بينهم جائزة أحسن ممثل سينما من قبل ملتقي التميز والإبداع العربي للمرة الثالثة له.

قصة فيلم تحت تهديد السلاح

تدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال يقرر الانفصال عن زوجته والزواج من حبيبته السابقة، لكنه يتعرض لحادث يفقده الوعي ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات. بعد استفاقته، يكتشف العديد من الأسرار ويقرر الانتقام من من خانوه.