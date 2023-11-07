نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع ذكري ميلادها.. ماهي وصية الراحلة رجاء حسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم 7 نوفمبر ذكري ميلاد الفنانة الراحلة رجاء حسين، والتي تعد واحدة من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وأثرت بشكل كبير في مجال السينما والتلفزيون، حياتها الشخصية كانت مليئة بالتحديات، تركت بصمة كبيرة في عالم الفن المصري من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وقدمت أدوارا متنوعة ومتميزة في مجموعة من الأعمال.

وفي السطور التالية يعرض لكم دوت الخليج الفني وصية الفنانة الراحلة رجاء حسين..

وصية رجاء حسين

توفت الفنانة الراحلة رجاء حسين في 9 أغسطس 2022، ووجَّهت وصيتها التي تضمنت طلبًا بسرعة دفنها وعدم إقامة أي مراسم عزاء وقراءة القرآن الكريم فقط، ولا أحد يرتدي ملابس سوداء، عن رغبتها في الدفن مع والدتها، كما أوصت طليقها سيف عبدالرحمن على ابنتها أمل، رحلت وتركت خلفها إرثا فنيا رائعا، بالإضافة إلى أن تاريخها الفني المميز سيبقى حيا في قلوب العديد من عشاق السينما والتلفزيون.

من هي رجاء حسين؟

ولدت 7 نوفمبر 1937 في محافظة القليوبية، انضمت إلى فرقة الريحاني عام 1958، عملت في الإذاعة والتلفزيون كممثلة في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، كانت بدايتها الفنية بدور طالبة في فيلم قلوب الناس عام 1954،لمعت من خلال مشاركتها في أعمال يوسف شاهين. تزوجت من الممثل سيف عبد الرحمن، توفيت بتاريخ 9 أغسطس 2022 بعد صراع طويل مع المرض.



حياة رجاء حسين الشخصية

تزوجت رجاء حسين في السبعينات بالفنان سيف عبدالرحمن وأنجبت منه ابنين هما كريم وإيمان، لكنها فقدت ابنها العقيد أركان حرب كريم في عام 2014 عن عمر يناهز 42 عامًا، أعلنت لأول مرة عن انفصالها عن زوجها بعد وفاة ابنها، وقالت إنها تحملت التحديات والصعوبات التي لازمت الحياة الزوجية لمدة تزيد على 51 عامًا، بدأ الخلاف بين رجاء وسيف بدأ في عام 2006، ووقع الطلاق في عام 2007 ومع ذلك ظلت علاقتهما ممتازة حتى إن الناس كانوا يظنون أنهما لا يزالان متزوجان.

قصة رجاء حسين مع مسرح الريحاني

حاول أحمد حمروش إقناع الراحلة رجاء حسين بترك مسرح الريحاني والتفرغ للمسرح القومي، فرفضت في البداية، حيث كانت تتقاضي راتبا كبيرا هناك حتى أقنعنها عباس فارس بتفضيل «القومي» فتقدمت باستقالتها لإدارة مسرح الريحاني، وهنا قامت الدنيا، وتعرض المسرح القومي لانتقادات واسعة وهجمة شرسة من الصحافة والإعلام، ووصفت خلالها بعبارات قاسية.