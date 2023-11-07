في هذا الموعد.. مدحت صالح يتلقى عزاء طليقته ليلى صديق في مسجد الشرطة

انت الأن تتابع خبر في هذا الموعد.. مدحت صالح يتلقى عزاء طليقته ليلى صديق في مسجد الشرطةوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقام غدا الأربعاء عزاء ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد باكتوبر.

وكانت رحلت عن عالمنا أمس الأثنين ليلى صديق الزوجة السابقة للفنان مدحت صالح ووالدة نجله المخرج أدهم مدحت صالح، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية.

وحرص عدد كبير من الفنانين علي تشييع الجنازة أمس، ومنهم بينهم الفنان سامح الصريطى، والموسيقار عمرو سليم، والفنانة فيدرا، والمنتج محمد العدل والاستايلست ريم العدل، والسياسى حمدين صباحى، بجانب أفراد أسرة وأقارب الراحلة.