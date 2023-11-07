هكذا دعم الفنان قيس شيخ نجيب فلسطين

القاهرة - محمد ابراهيم - دعم الفنان قيس شيخ نجيب فلسطين بصورة لمجموعة أطفال ينظرون إلى السماء، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وعلق “قيس” على الصوة قائلا:"لا حاجة لشرح".

آخر أعمال النجم قيس شيخ نجيب

يذكر أن آخر أعمال النجم قيس هو ستيلتو هو مسلسل عربي شارك فيه نخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية، من إنتاج مجموعة إم بي سي مقتبس عن المسلسل التركي جرائم صغيرة المقتبس بدوره عن المسلسل الأمريكي أكاذيب كبيرة صغيرة، عُرض لأول مرة في العام 2022 على منصة شاهد في أي بي.

قصة المسلسل



صور المسلسل في مدينة إسطنبول التركية، وتدور أحداثه عن حفل ضخم يقام في أحد المنازل بمجمع سكني راقٍ، وتقع خلاله جريمة قتل شخص مجهول، حيث تم إلقاء جثة من أعلى طابق البيت وكان يحضر الحفل العديد من الشخصيات الكبيرة لتبدأ رحلة حلّ لغز هذه الجريمة، والبحث عن القاتل. وكما كانت توجد مجموعة من العلاقات المتنوعة بين الكراهية والخيانة والحب.

قيس شيخ نجيب متحدثا عن دوره في مسلسل ستيليتو

قال الفنان السوري قيس الشيخ نجيب إن القيمة الأساسية لمسلسل "ستيليتو" هي النساء، والرجال هم محركين أساسيين للأحداث.وتابع في بيان صادر عن مجموعة MBC متحدثا عن شخصيته: "كريم هو محرك لأحداث تتعلق بالشخصيات النسائية الأربعة اللواتي كنّ طالبات في المدرسة، وهو شاب نشأ في مدرسة داخلية في لندن، ابن عائلة ثرية، معتمد على نفسه، أكمل دراسته في إدارة الأعمال في لندن، وقرر العودة إلى لبنان".



ويضيف أن "كريم يحمل مواصفات خاصة، هو بارد في مشاعره وعقلاني، حتى أن طريقة زواجه من فلك كانت ضمن حسابات معينة وليست وليدة قصة حب، خصوصًا أنه يشبع غرور زوجته فلك".ويُشير إلى أن "دخول امرأة ثانية في صلب الأحداث يغيّر كل شيء، إذ يختبر كريم مشاعر لم يكن يعرفها سابقًا". ويوضح قيس أن "فلك كانت مناسبة لكريم، فهي الزوجة المثالية التي تعطيه الصورة الاجتماعية المطلوبة، وهو الوحيد الذي تخشى ردة فعله، وتخاف أن تخسره وتعتبره الحصان الرابح".

ويضيف "أنها المرة الأولى التي ألتقي فيها كاريس وديما في تجربة طويلة تصل إلى 90 حلقة.تدور أحداث المسلسل حول حفل ضخم يقام في أحد المنازل الفخمة الواقعة في مجمع سكني راق، حيث تقع جريمة، لترتسم بعدها علامات الاستفهام عن هوية صاحب الجثة المجهولة، وتنطلق رحلة البحث عن القاتل. من هنا، تبدأ القصة التي تنتقل بين الماضي والحاضر، في المسلسل الاجتماعي "ستيليتو" الذي يتواصل عرضه يوميًا على شاشة على "MBC مصر2".يتعرف المشاهد على بطلات الحكاية كاريس بشّار، ديما قندلفت، ندى أبو فرحات وريتا حرب، ومعهم أبطالها قيس الشيخ نجيب، سامر المصري، كارلوس عازار، بديع أبو شقرا وبمشاركة نور علي، ميشال حوراني، نوال كامل، أمل طالب وآخرين.

نبذة عن الفنان قيس شيخ نجيب

والده هو الممثل والمخرج محمد الشيخ نجيب ووالدته كانت راقصة في إحدى الفرق الشعبية للفنون. تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بعام 1998، وانضم إلى نقابة الفنانين السورية في 25 مايو 1999. شقيقه هو المخرج سيف الشيخ نجيب الذي أخرج فيلم غمضة عين وفيلم ويلكم تو ليفنون. شارك بالعديد من الأعمال بين المسرح والتلفزيون. قدم برنامج مذيع العرب في موسمه الأول عام 2015.