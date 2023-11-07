نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع ذكري ميلادها.. تعرف على أعمال رجاء حسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم 7 نوفمبر ذكري ميلاد الفنانة الراحلة رجاء حسين، والتي تعد واحدة من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وأثرت بشكل كبير في مجال السينما والتلفزيون، حياتها الشخصية كانت مليئة بالتحديات، تركت بصمة كبيرة في عالم الفن المصري من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وقدمت أدوارا متنوعة ومتميزة في مجموعة من الأعمال.

وفي السطور التالية يعرض لكم دوت الخليج الفني وصية الفنانة الراحلة رجاء حسين..

أعمال رجاء حسين

المسلسلات: مفتش المباحث، المناسبات، مارد الجبل، لدواعي أمنية، اللص والكلاب، على باب زويلة، أحلام الفتى الطائر، ذئاب الجبل، المال والبنون، زيزينيا، شجرة اللبلاب، الشهد والدموع، حساب السنين، عايزة أتجوز، ريا وسكينة، الشهد والدموع، شباب رايق جدا، عائلة حاحا، عايزة أتجوز.

وشاركت في عدة أفلام منها: الليالي الدافئة، عودة الابن الضال، أفواه وأرانب، مال ونساء، نوارة، ونس.

وكان من المسرحيات: عاذب وثلاث عوانس.



مسيرة رجاء حسين الفنية



بدأ رجاء حسين مسيرتها الفنية عام 1958 عندما انضمت إلى فرقة الريحاني، وبدأت مسيرتها الفنية كممثلة في الإذاعة والتلفزيون، وقامت بأدوار متعددة في العديد من المسلسلات الإذاعية والتليفزيونية، لم تقدم فقط الأدوار الدرامية بل اتسمت بمهارة خاصة في أدوار السيدة الصعيدية، والأدوار التراجيدية، ومن بين الأعمال البارزة التي شاركت فيها، مارد الجبل، لدواعى أمنية، اللص والكلاب. كما تألقت في مسرحيات مثل "عازب و3 عوانس" و"بداية ونهاية"، في الساحة المسرحية، كانت لها أعمال مميزة مثل بداية ونهاية، ومسرحية عازب و3 عوانس، في السينما، بدأت مشوارها السينمائي من خلال فيلم "قلوب الناس" وشاركت في عدة أفلام ناجحة منها "أفواه وأرانب"، "حدوتة مصرية"، "المتوحشة"، "أبناء وقتلة".

وصية رجاء حسين

رحلت رجاء حسين في 9 أغسطس 2022، ووجَّهت وصيتها التي تضمنت طلبًا بسرعة دفنها وعدم إقامة أي مراسم عزاء وقراءة القرآن الكريم فقط، ولا أحد يرتدي ملابس سوداء، عن رغبتها في الدفن مع والدتها، كما أوصت طليقها سيف عبدالرحمن على ابنتها أمل، رحلت وتركت خلفها إرثا فنيا رائعا، بالإضافة إلى أن تاريخها الفني المميز سيبقى حيا في قلوب العديد من عشاق السينما والتلفزيون.