نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام السقا يوجه رسالة شديدة اللهجة لفلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان عصام السقا رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهيوني، حزنا على ما يحدث في فلسطين وأهاليها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ” عبر خاصية “ستوري”.

وعلق “السقا” قائلا:" 3o يوم 30 يوم بتضرب اطفال ونساء 30 يوم بتحاربهم بدبابات وطيران 30 يوم بتعمل ابادة لشعب كامل 30 يوم الالاف الشهداء النتيجة؟ مش عارف تدخلهم لحد دلوقتي عاملين رعب لكل شعبك استخدمت كل امكانياتك وجيشك ومخابراتك ومعرفتش تحرر الرهائن اتفضحت قدام العالم انك فاشل وضعيف ورخيص ويومك جاي جاي".

عصام السقا يدعم القضية الفلسطينية

وكان قد شارك الفنان عصام السقا، متابعيه صورة من الأحداث في غزة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر في هذه الصورة التي قام بنشرها مشهد مُحزن لأطفال غزة وامامهم والديتهم وهي مقتولة، وعلق على هذه الصورة قائلًا: "إسرائيل دولة إرهابية".

وشارك الفنان عصام السقا أيضا منشور يعبر فيه عن حزنه بسبب أحداث غزة وردود الأفعال على مباراة الأهلي، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب عصام السقا في المنشور قائلا: انت مش هتعرف تنام عشان ماتش غيرك مش عارف ينام عشان مبقاش عنده بيت، مبقاش عنده أهل مبقاش عنده حاجه خلاص

عصام السقا يستعد لعمل فني جديد في رمضان القادم

وكان قد نشر الفنان عصام السقا مجموعة صور من داخل استديو التسجيل، وعلق عليها قائلًا: "بسم الله يحيي وكنوز الجزء الثالث رمضان القادم على قناة dmc بإذن الله يكون فيه رسالة ومفيد لكل أطفالنا ".

ويشارك "السقا" بصوته ضمن أحداث مسلسل الرسوم المتحركة، مُجسدًا شخصية "الأستاذ عصام" التي تظهر خلال الأحداث وهوشخص مقرب للطفل "يحيى" والذي يجسد صوته الطفل إياد الجندي.

تفاصيل الجزء الثاني من "يحيي وكنوز"

وعرض الجزء الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز في شهر رمضان الماضي واستعرض المسلسل الحضارة المصرية القديمةبمعالجة عصرية، وأحداثه مليئة بالمفاجآت، ويقدم عددًا من الملوك المصريين القدماء، أكثر من الجزء الأول، في محاولة لتعريف الأطفال بأكبرعدد من أبناء وصُناع مصر القديمة.

أبطال مسلسل "يحيي وكنوز"



المسلسل موجه للأطفال، بطولة النجوم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، ومحمد ثروت وعدد من النجوم وضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد عدلي، ومن إخراج محمد عيد.



مسلسل العودة

ويشارك الفنان عصام السقا حاليًا في مسلسل العودة، بطولة الفنان شريف سلامة، ومن إخراج أحمد حسن، حيث من المقرر أن يعرض المسلسل على قنوات المتحدة خلال الفترة المقبلة، حيث يقدم السقا شخصية "عمدة"، ويتعرض لعدة مواقف خلال أحداث المسلسل.