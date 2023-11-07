نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الصورة.. سهر الصايغ تدعم مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعمت الفنانة سهر الصايغ مقاطعة المنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني، وذلك بنشر صورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ” عبر خاصية “ستوري”.

وظهرت الصورة التي نشرتها “الصايغ” عبارة عن عربيات نقل تحمل تلاجات بيبسي ومنتجات المقاطعة لتعلق عليها قائلة:"بالسلامة".

سهر الصايغ تُعلن فسخ خطوبتها

واعلنت الفنانة المصرية سهر الصايغ منذ قليل عن انفصالها عن خطيبها، بعد 6 أشهر من خطبتهما عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

آخر أعمال سهر الصايغ

والجدير بالذكر ان اخر أعمال الفنانة سهر الصايغ في شهر رمضان الماضي مسلسل" بابا المجال"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

الأبطال المشاركين في مسلسل بابا المجال



وبابا المجال من بطولة الفنان مصطفى شعبان، ويشارك بجانبه مجموعة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة سوسن بدر، باسم سمرة، جومانا مراد، فرح يوسف، نسرين أمين، والعمل من إخراج وتأليف أحمد خالد موسى.



أحداث مسلسل بابا المجال



ويشار إلى أن مسلسل بابا المجال، تدور أحداثه ضمن إطار درامي مليء بالأكشن والإثارة، ويحكي قصة تاجر قطع غيار سيارات، يبدأ رحلته من الصفر في هذا المجال، إلى أن يصبح الأول في مجاله، لذلك يطلق عليه اسم بابا المجال، وخلال الرحلة يمر بالعديد من المواقف العصيبة التي نراها خلال أحداث المسلسل.

آخر أعمال سهر الصايغ السينمائية:



وتنتظر سهر الصايغ عرض فيلم "الباب الأخضر" على منصة watch it خلال الأيام المقبلة، حيث يعد من أعمال المنصة الأصلية، والفيلم آخر سيناريوهات الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراح رؤوف عبد العزيز، وبطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبد المغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ وحنان سليمان.

آخر أعمال سهر الصايغ الدرامية:



وكان آخر أعمال سهر الصايغ، مسلسل "المداح 2" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، بطولة حمادة هلال، هبة مجدى، ولاء الشريف، كمال أبو رية، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، هايدي رفعت، بسمه ماهر، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.