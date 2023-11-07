انت الأن تتابع خبر شاب سعودي يوقف محمد رمضان بالشارع ويطلب منه هذا الأمر.. فعلا التواضع لله نعمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو انتشر مؤخرا، لشاب سعودي أوقف الفنان المصري محمد رمضان في الشارع.

الفيديو وثق مقابلة الشاب السعودي مع محمد رمضان، حيث طلب من الفنان التصوير برفقته، ولم يمانع الأخير بل لبى رغبة الشاب، بكل بساطة.

وفي الوقت الذي ظهرت فيه ملامح الدهشة على وجه الشاب عند رؤيته محمد رمضان في الشارع بشكل عفوي، قائلًا: "والله ماني مصدق إني شفتك محمد مرحبًا.

ومؤخرا اثار الفنان محمد رمضان الجدل بتوجيهه رسالة مبطنة وشديدة اللهجة من خلال نشره عدة صور وفيديوهات جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

حيث ظهر رمضان في الصور والفيديوهات من داخل المطار أثناء رحلتة إلي باريس، معلقاً: “هاخد حقي آه معلشي” ما جعل الجمهور يتساءلون عن هوية المقصود.أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا، أعلنت خلاله منع التعامل مع 6 فنانين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وذلك بسبب عملهم بدون تصريح.

وأصدر الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، بيانًا، أعلن خلال إيقاف مجموعة من الفنانين الشباب عن العمل، ومنعهم من الحصول على تصاريح، إذ جاء نص البيان كما يلي:

قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف التعامل مع كل من:

1- أحمد حسين عثمان وشهرته أحمد أزعر.

2- علي محمد كريم فؤاد وشهرته علي السبع.

3- بسمة نبيل علي الفولي وشهرتها بسمة نبيل.

4- منة الله صلاح سعيد وشهرتها منة صلاح.

5- لينة إيهاب فؤاد وشهرتها لينة إيهاب.

6- أحمد علي طارق محمد وشهرته أحمد طارق.

وتضمن القرار، منعهم من الحصول على تصاريح عمل من النقابة؛ لعدم احترامهم لقواعد وقوانين النقابة، وذلك لمشاركتهم في العديد من الأعمال الفنية، دون حصولهم على التصاريح اللازمة من نقابة المهن التمثيلية.