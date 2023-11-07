مصر.. إيقاف 6 فنانين عن العمل

مصر.. إيقاف 6 فنانين عن العملأوقفت نقابة المهن التمثيلية في مصر 6 فنانين شباب، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لعملهم من دون تصريح، ما يخالف قوانين العمل للنقابة، ليضافوا إلى قائمة الـ 20 فناناً الذين منعتهم النقابة في وقت سابق من التمثيل وحذرت شركات الإنتاج من التعامل معهم.

وأعلن نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، قرار النقابة بإيقاف مجموعة من الفنانين الشباب عن العمل، بجانب منعهم من الحصول على تصاريح مزاولة مهنة التمثيل، لعدم احترامهم قواعد وقوانين النقابة، بعد مشاركتهم في العديد من الأعمال الفنية من دون قيامهم بالحصول على التصاريح اللازمة من نقابة المهن التمثيلية.

وأكد أشرف زكي أن قرارات أخرى في الطريق لضبط سوق العمل الفني، لافتاً إلى أن النقابة ستلجأ لخطوات أخرى تصعيدية حال مخالفة قراراتها.

وأصدر أشرف زكي، بياناً جاء فيه: "قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف التعامل مع كل من، أحمد حسين عثمان وشهرته أحمد أزعر، وعلي محمد كريم فؤاد وشهرته علي السبع، وبسمة نبيل علي الفولي وشهرتها بسمة نبيل، ومنة الله صلاح سعيد وشهرتها منة صلاح، ولينة إيهاب فؤاد وشهرتها لينة إيهاب، وأحمد علي طارق محمد وشهرته أحمد طارق.

وشملت القائمة السابقة التي أصدرها أشرف زكي الأسبوع الماضي، محذراً من التعامل مع فنانين بعينهم لعملهم من دون تصريح، الأسماء التالية: إنجي كيوان، نينا مغربي، فدوى عابد، عمرو جمال، عمر شرقي، راندا عبد السلام، ياسمين داود، هاجر السراج، ناردين فرج، صلاح الدالي، إلهام وجدي، رحمة حسن، أنس مبارك، هالة خالد، عمرو ممدوح، مروان يونس، سالي حماد يوسف وهبي، أوتاكا وشيما الشريف.

وبعدها قرر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية منع عمل طلاب معهد الفنون المسرحية قبل حصولهم على تصريح من النقابة، محذراً شركات الإنتاج من التعاقد مع طلبة الفنون المسرحية والاستعانة بهم في أي عمل من دون الحصول على التصريح.