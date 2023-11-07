"عالم منافق واقف يتفرج على غزة".. هكذا عبر محمد عساف عن استيائه

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر الفنان الفلسطيني محمد عساف عن استياءه الشديد، بسبب سقوط عدد كبير من الشهداء، وعدد آخر من الضحايا من أهل بلده “فلسطين”، نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر، ضد قطاع غزة.

وكتب محمد عساف عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “إكس”: “في ثلاثين يومًا ذبحت إسرائيل أكثر من 10 آلاف إنسان في غزة وفلسطين منهم أكثر من 4 آلاف طفل.. ودمرت البيوت والمساجد والكنائس والجامعات والمستشفيات.. ولا يزال العالم المنافق واقفًا يتفرج”.

محمد عساف أكثر الفنانين دعما لوطنه “فلسطين”

وفي وقت سابق، عبر عساف عن استيائه الشديد لما تمر به بلاده وتضرع بالدعاء إلى الله، وكتب في تدوينة عبر حسابه على تويتر: "يا رب.. يا الله انقطع الرجاء إلا منك.. مجزرة جباليا".

وفي وقت آخر كان قد كتب محمد عساف تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "أكس" باللغة الإنجليزية، معبرًا عن غضبه وسط صمت طويل كثير من الدول العربية والعالمية، قائلًا: "ما الذي يتطلبه هذا العالم ليحصل على الماء... الماء!! (والدواء والغذاء والكهرباء) لغزة؟، إن كل اعلاناتكم المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي لا تعني شيئًا.. هذا العالم المنافق لا يستطيع إدخال شربة ماء إلى غزة".

وكان قد كتب “عساف” عبر موقع التدوينات “x” بعد الليلة الصعبة التي مرت على شعب غزة: "سلاٌم لغزة سلامٌ لما تبقى منها، سلامٌ على الشهيد والجريح، سلامٌ على الطبيب والمسعف الأمين، سلام على الممرض الخلوق، سلامٌ على قلوب الأُمهات".

وأضاف عساف:" حتى الحروف تهرب مني في حضرة وصف الحدث فماذا اقول في فظاعة ما يحدث، يا رب إنه ا اعظم من غصة في القلب حتى الروح تبكي وهي تشاهد وداع الأحبة، روحٌ تودع خليلها وهو جرحٌ لا يندمل، لله المشتكى. يا رب كن معهم فما لنا وما لهم غيرك يا جبار.. غزة".

مطالب محمد عساف لفلسطين ويتحدث عن أحداث غزة

طالب المطرب الفلسطيني محمد عساف جمهوره بالتركيز على الكتابة والنشر حول القضية الفلسطينية والظروف التي يعانيها الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي وأن لا يقلل أحد من حجم المعاناة الذي يعشيوها ووصف القضية إنها ليست تريند، جاءت هذه الدعوة من خلال مقطع فيديو نشره عساف على حسابه بـ "إنستجرام".

وشدد على أنه يجب أن لا يتم التقليل من قيمة أي عمل نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وأن الوضع في غزة مأساوي، حيث يشهدون قتل المدنيين بشكل جماعي، كما أن شهداء الشعب الفلسطيني ليسوا مجرد أرقام وأسماء، بل هم أرواح تضحي من أجل القضية العادلة.

وتحدث عن قوة وصمود الشعب الفلسطيني على مر السنين، وإلى استمرار التعرض لهم للعدوان لأكثر من 16 يومًا، كما أن الوضع صعب جدًا حيث فقدوا أفرادًا من عائلاتهم وأصدقائهم، وتجاوزوا صعوبات في الحصول على الكهرباء والمياة، وأكد أن قضية فلسطين ليست مجرد تريند عابر بل هي قضية حقيقية تستحق الاهتمام والتضامن، ودعا الجميع للمساعدة والنشر، وأن يتم مقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي.

تحدي محمد عساف عن غزة ونشر صورة من داخلها وهي مدمرة وقال: " هنا غزة عائلات بأكملها نزحت من بيوتها

لا توجد كلمات تصف هذا الألم والدمار نساء وأطفال وعائلات أصبحوا أشلاء، تحت ركام منازلهم من قصف طائرات الاحتلال، صراخ وبكاء أولئك الذين لا يزالون على قيد الحياة في كل مكان، الحصار، لا كهرباء، لا ماء، لا دواء، لا طعام، الأحلام البسيطة أصبحت كوابيس، جاء الليل مبكرا علي غزة، الظلام الأسود يخيم على أهلها وكل من فيها، علي مدار الساعة أتواصل مع اهلي وأصدقائي، لعلي اطفئ شعور القلق الذي ينتابني عليهم، غزة هي مدينتي فيها عشت طفولتي، وترعرعت في أزقة مخيماتها، فيها درست وفي شوارعها مشيت وعلى شاطئها جلست، اليوم أصبحت كل هذة المناطق ذكري، بعدما دمر هاذا الاحتلال تلك المناطق، ولكن رغم كل هذا الألم والدمار ستبقى غزة صابرة".

وفي سياق متصل، تعتبر أغنية على عهدي على ديني هي أشهر أغاني محمد عساف والتي تتحدث عن فلسطين وأهلها والتي أصبحت تريند مرارا وتكرارا في الفترة الأخيرة بسبب الاحداث الجارية

