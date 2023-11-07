ناهد السباعي تحيي ذكرى وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيت الفنانة ناهد السباعي ذكرى وفاة الفنان هيثم أحمد زكي بمرور أربع سنوات على وفاته، وذلك بنشر صورة تجمعها معه، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلقت “ناهد” على الصورة قائلة:"الذكري السنوية الرابعة • اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة".

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وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

توفي الفنان هيثم أحمد زكي، في مثل هذا اليوم عام 2019، وهو في سن 35 عامًا في صباح يوم 7 نوفمبر إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، في نفس عمر والدته هالة فؤاد التي 35 عامًا، مما حدث صدمة في الوسط الفني وحزن الجمهور الشديد.



أبرز أعمال هيثم أحمد زكي الفنية

بدأ هيثم أحمد زكي، مشواره الفني عام 2006، حينما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده الفنان أحمد زكي، ثم قام في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، وفي عام 2010 شارك في مسلسل "الجماعة"، ثم "دوران شبرا" الذي حصد عنه جائزة أفضل ممثل شاب في مصر، وفي عام 2018 كان أحد أبطال مسلسل "كلبش 2" الشهير، في كل عام كان هيثم في حالة نضج فني عن العام السابق.

آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي مسلسل الاجهر



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي مسلسل الأجهر الذي حقق نجاحات واسعة في الوطن العربي.

أبطال مسلسل "الأجهر"



وشارك في مسلسل الأجهر العديد من الفنانين منهم عمرو سعد، درة، سيد رجب، أحمد صفوت، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، سارة سلامة، خالد زكي، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوي، بدرية طلبة، محمد جمعة، وغيرهم من الفنانين.

تعليق ناهد السباعي على تصريحات المخرج محمد سامي

ردت الفنانة ناهد السباعي، على تصريحات المخرج محمد سامي الأخيرة، بعد تجاهله تصريحاتها السابقة بشأن رفضها العمل معه، وأوضح أنه لا يدري سبب رفضها على الرغم من أنه لم يعرض عليها العمل معه من قبل.

وقالت: "أنا بحتفل بنزول فيلمي (19 ب) اللي حصل على جوائز كتير للسينما، وأكيد آخر همي إني أعرف الأستاذ!رد قال إيه أو رشحني امتى".