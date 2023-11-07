انت الأن تتابع خبر سألوا طليق الفنانة بلقيس انت ندمان على انفصالك عنها؟.. فصدم الجميع بإجابة غير متوقعة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف طليق الفنان بلقيس أحمد فتحي، سلطان عبداللطيف،في لقاء تلفزيوني عن انفصاله عن الفنانة، الذي تم بهدوء وتفاهم بينهما.

وقال سلطان عبداللطيف ردا سؤال هل هو نادم عن طلاقه لبلقيس، أنه ليس نادما أبدا وان قرار الإنفصال كان بينهما بدون أية مشاكل بل بطريقة تراضي بينهما، والحمد لله ما أندم، هذا قدر.

وأوضح طليق الفنانة بلقيس إن البعض هاجمه بسبب عدم ظهور الحزن عليه عند حدوث الانفصال إلا أن عدم ظهور ذلك لا يعني أن ذلك شعوره الحقيقي.

وتابع قائلاً: "ليس من الضروري أن أخبر الناس أنني حزين، ولم أندم على قراري، سواء أخطأت أم لم أخطئ، ليس من الجيد إظهار ضعفك أمام الناس أنا أجلس مع نفسي وأحاسب نفسي لكن ليس ضرورياً أن يظهر ذلك، نحن نظهر نصف ساعة من 24 ساعة في اليوم، أكيد سأحاول الظهور بشكل جيد لكن الناس تعتقد أن هذه حياتنا".

والطلاق تم بحب وتفاهم وكل واحد مرتاح، أي علاقة تنتهي والحمد لله انتهت واحنا بكامل صحتنا، فكل من عليها فان، ".

وحول علاقته بابنه تركي، وصفه سلطان عبداللطيف بأنه توأم روحه، متحدثاً عن ما يتمناه له في المستقبل، نافياً أي محاولة منه للتدخل في اختياراته في الحياة.

وقال سلطان عبداللطيف: "توأم روحي ونسخة مني في كل شيء حتى في حزنه"، مشيراً إلى أنه ما زال صغيراً على أن يصفه إلا أنه يمكن أن يرى ما يتمناه له في المستقبل: "ما زال صغيراً، أنا لا أتدخل في حياته لكن أريده أن يكون شخص ناجحاً لكني لن أوجهه لمجال معين وأجبره عليه وسأعطي له كل الصلاحيات للتحكم في حياته وسأكون مراقباً عليه من خارج الصندوق".