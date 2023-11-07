نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري رحيله.. تعرف على آخر أعمال هيثم أحمد زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوافق اليوم 7 نوفمبر، ذكرى وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي توفي عام 2019، حيث دخل مجال الفن في شبابه، واشتهر في كثير من الأدوار، التي قدمها في السينما والدراما، وأصبح خليفة والده الفنان أحمد زكي، وخيمت وفاته المفاجِئة بحالة كبيرة من الحزن والصدمة على الجمهور وأيضا نجوم الوسط الفنى، خاصة أنه توفى وحيدًا، حيث إنه تنبأ برحيله وكشف وصيته قبل وفاته.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اخر اعمال هيثم احمد زكي..

آخر أعمال هيثم أحمد زكى في السينما

كان آخر أعمال هيثم أحمد زكى السينمائية مشاركته في فيلم «الكنز»، وشارك في بطولة الجزأين، وجاء العمل من بطولة «محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، روبي، أمينة خليل، هاني عادل، سوسن بدر »وغيرهم

قصة فيلم الكنز الجزء الأول

في عام 1975، يقرر حسن بشر العودة من أوروبا بعد دراسته لعلم المصريات إلى منزل العائلة في الأقصر، ويكتشف أن والده قد ترك له وصية مسجلة يروي فيها الكثير من تفاصيل حياته، كما ترك له برديات تعود لفترة حكم الملكة حتشبسوت، ومذكرات مكتوبة بخط اليد ومنسوبة للبطل علي الزيبق، لتتراوح الأحداث بين العصر الفرعوني والعصر العثماني والنصف الأول من القرن العشرين خلال حكم الملك فاروق ليبحث حسن خلال كل هذا عما تركه والده له.

قصة فيلم الكنز الجزء الثاني



يواصل الجزء الثاني ما انتهى إليه الجزء الأول في حكايات حتشبسوت في العصر الفرعوني وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.

اخر اعمال هيثم احمد زكي في الدراما

بينما آخر عمل درامي لـ هيثم احمد زكي قام به كان في مسلسل «علامة استفهام » الذى عرض في عام 2019، وشارك في بطولته الفنان محمد رجب، ميريهان حسين، محمود البزاوي، جيهان خليل، جاء من إخراج سميح النقاش، وتأليف إسلام حافظ، تدور أحداثه حول «نوح الشواف» الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغير واختلاف كبير في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.