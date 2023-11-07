نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيله.. تعرف على أبرز محطات هيثم أحمد زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوافق اليوم 7 نوفمبر، ذكرى وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي توفي عام 2019، حيث دخل مجال الفن في شبابه، واشتهر في كثير من الأدوار، التي قدمها في السينما والدراما، وأصبح خليفة والده الفنان أحمد زكي، وخيمت وفاته المفاجِئة بحالة كبيرة من الحزن والصدمة على الجمهور وأيضا نجوم الوسط الفنى، خاصة أنه توفى وحيدًا، حيث إنه تنبأ برحيله وكشف وصيته قبل وفاته.



ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز محطات هيثم أحمد زكي..

من هو هيثم احمد زكي؟

ولد هيثم احمد زكي في مدينة القاهرة عاش وحيدا ومات وحيدا، حيث رحلت والدته فتولى جده وجدته رعايته، إلا أنهما رحلا واحدًا تلو الآخر، وكان وقتها يبلغ من العمر 14 عامًا، لتنتقل مسؤوليته إلى خاله هشام فؤاد، ولكن بعد عامين رحل خاله، وفي السادسة عشرة من عمره انتقل للعيش مع والده، وظل مع والده لـ5 سنوات ثم رحل وترك هيثم وهو في الـ21 من عمره ومنذ ذلك الوقت، ظل وحيدًا، ولم يترك أي مناسبة تلفزيونية يتحدث فيها سوى ويشير إلى هذا الأمر، ومثلما بدأت رحلته الفنية مع المخرج شريف عرفة في فيلم «حليم»، انتهت أيضًا مع نفس المخرج الذي استعان به في فيلم «الكنز».

أعمال هيثم احمد زكي

استطاع الفنان هيثم أحمد زكى أن يقدم عددًا من الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة، وبدأ مشواره الفنى بمشاركة والده الفنان الراحل أحمد زكى في فيلم واحد فقط وهو فيلم «حليم» حينما جسد دور الفنان عبدالحليم في شبابه.

الأفلام: حليم، البلياتشو، كف القمر، نقطة دم، سكر مر، الكنز، الكنز 2.

المسلسلات: الجماعة، دوران شبرا، الصفعة، إمبراطورية مين، السبع وصايا، استاذ ورئيس قسم، مصاعب الغربة، تحت اعدام، كلبش، علامة استفهام.

وفاة هيثم أحمد زكي

رحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي 7 نوفمبر 2019 عن عمر يناهز 35 عام، وذلك أثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، في منزله بالشيخ زايد، وسبب خبر وفاته حزن كبير في قلوب كل زملاءه بالوسط الفني.