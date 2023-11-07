نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. نادين نجيم تغازل جمهورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم جمهورها بصورة لها تغازل جمهورها من خلالها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” عبر خاصية “ستوري”.

وظهرت “نادين” وهي ترتدي توب باللون البيج، وبنطلون باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا، وارتدت نظارة شمس، وقالت لجمهورها “good morning” مما أثار تفاعل كبير من معجابيها.

قصة مسلسل “وأخيرا”

مسلسل وأخيرا مسلسل اجتماعي ويتضمن عناصر التشويق والإثارة، وتدور أحداثه حول بطلة المسلسل "نادين" التي تقوم بدور سيدة قوية ومشهورة، تمتلك ماضي مخيف تخفيه عمن حولها، حتى لا يعرفون كيف وصلت إلى ما هي عليه الآن. ومسلسل وأخيرا من بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، وغيرهم من النجوم، ومن إنتاج صادق الصباح، ومن إخراج أسامة الناصر.

أبطال مسلسل وأخيرا

مسلسل وأخيرا بطولة نادين نحسب نجيم وقصي خولي وزينة مكي ويُشارك أيضًا إلى جوار نادين نسيب نجيم وقُصي خولي في بطولة مسلسل وأخيرا ثُلة من النجوم مثل: إبراهيم الحجاج، فايز بن جريس، وسعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ناتاشا خضرو، ماجد روضه، غنوة محمود، فيفيان انطونيوس.

تفاصيل عن مسلسل “وأخيرا”

يذكر أن مسلسل "وأخيرًا" يجمع قصي ونادين للمرة الثالثة، بعد مسلسلي "خمسة ونص" و"عشرين عشرين"، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج أسامة الناصر، ومن إنتاج شركة الصباح،

على جانب آخر، شارك خولي مؤخرًا في مسلسل "من إلى" وقدم شخصية مدرس رياضيات يدعى "وليد" وهو شخص مسالم ولا يفضل الدخول في المشاكل، إلا أن حياته تنقلب رأسًا على عقب، بسبب عدة ظروف قاهرة عصفت به والعمل من تأليف بلال شحادات وإخراج مجدي السميري.

نبذة عن الحياه الشخصية للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم



نادين نسيب نجيم (7 فبراير 1984)، ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها.

ولدت في مستشفى أوتيل ديو في منطقة الاشرفية بالعاصمة بيروت، تعود بجذورها إلى وادي البقاع وتحديدًا صوب بلدة دوريس البقاعية مسقط رأس العائلة، والدها كان يعمل خياطًا رجالي وهو مسيحي الديانة وهي ذات الديانة التي تعتنقها، بينما والدتها تونسية مسلمة.

درست إدارة الأعمال ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان. بدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004 وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان ولم يكرر بعدها، حصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

الفنانة نادين نسيب نجيم وقصة دخولها الفن

دخلت مجال التمثيل عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010. شاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

أهم الأعمال الدرامية التي قدمتها النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم



2010 أجيال

(جزئين)، الثاني عام 2012

2010 أبواب الغيم

2011 باب إدريس

2012 ذكرى

2014 عشق النساء

2014 لو

2015 تشيللو

2016 سمرا

2016 نص يوم

2017 الهيبة

2018 طريق

2019 خمسة ونص

2021 مسلسل 2020

2021 صالون زهرة