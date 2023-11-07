محمد عساف:"لا يزال العالم المنافق واقفًا يتفرج على مذبحة غزة"

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أحمد جودة - القاهرة - يستمر الفنان الفلسطيني محمد عساف عن دعم وطنه، بعد الدمار الشامل التي أصابها من قبل الهجوم التي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، والتي أدى إلى استشهاد الآلاف والآلاف من الأطفال وكبار السن والمدنيين الأبرياء، خاصةً بعد المجزار التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة بشكل مستمر.

وعبر محمد عساف عن استيائه على حسابه الشخصي على موقع التغيريدات “أكس” قائلًا: "في ثلاثين يومًا ذبحت إسرائيل أكثر من 10 آلاف إنسان في غزة وفلسطين منهم أكثر من 4 آلاف طفل.. ودمرت البيوت والمساجد والكنائس والجامعات والمستشفيات.. ولا يزال العالم المنافق واقفًا يتفرج على المذبحة".

محمد عساف عن وعد بلفور: "أعطي من لا يملك لمن لا يستحق"



وفي ذكرى وعد بلفور، أبدى الفنان الفلسطيني محمد عساف غضبه الشديد من ذكرى وعد بلفور، فكتب محمد عساف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «X» قائلًا: "اليوم هو ذكرى وعد بلفور المشؤوم الوعد الذي أعطاه من لا يملك لمن لا يستحق عام 1917 ثاراتنا طويلة وممتدة، ونضالنا طويل ومستمر".

محمد عساف بعد مجزرة جباليا: 'يا الله انقطع الرجاء إلا منك'

وفي وقت سابق، عبر عساف عن استيائه الشديد لما تمر به بلاده وتضرع بالدعاء إلى الله، وكتب في تدوينة عبر حسابه على تويتر: "يا رب.. يا الله انقطع الرجاء إلا منك.. مجزرة جباليا".

محمد عساف: ما الذي يتطلبه هذا العالم ليحصل على الماء

وفي وقت آخر كان قد كتب محمد عساف تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "أكس" باللغة الإنجليزية، معبرًا عن غضبه وسط صمت طويل كثير من الدول العربية والعالمية، قائلًا: "ما الذي يتطلبه هذا العالم ليحصل على الماء... الماء!! (والدواء والغذاء والكهرباء) لغزة؟، إن كل اعلاناتكم المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي لا تعني شيئًا.. هذا العالم المنافق لا يستطيع إدخال شربة ماء إلى غزة".