نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري وفاته.. تعرف على وصية هيثم أحمد زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوافق اليوم 7 نوفمبر، ذكرى وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي توفي عام 2019، وخيمت وفاته المفاجِئة بحالة كبيرة من الحزن والصدمة على الجمهور وأيضا نجوم الوسط الفنى، خاصة أنه توفى وحيدًا، حيث إنه تنبأ برحيله وكشف وصيته قبل وفاته، دخل مجال الفن في شبابه، واشتهر في كثير من الأدوار، التي قدمها في السينما والدراما، وأصبح خليفة والده الفنان أحمد زكي.

وفي السطور التالية يعرض لكم دوت الخليج الفني وصية الراحل هيثم أحمد زكى..

وصية هيثم أحمد زكي

سبق، كشفت الفنانة ناهد السباعي عن الوصية الأخيرة التي أوصى بها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، قائله: «هيثم أحمد زكي قال لأحد أصدقائه المقربين إنه لا يحب إقامة حفل تأبين لرحيله وإنه من الأفضل أن يكون هناك نوع من الصدقات الجارية على روحه والدعوات الدائمة التي لا تنقطع بالمغفرة والرحمة».

تنبأ هيثم أحمد زكي بوفاته

تنبأ هيثم أحمد زكي، في آخر ظهور له مع الإعلامي عمرو الليثي، حيث أكد، خلال اللقاء، أنه يعيش وحيدًا في منزل والده الفنان الراحل أحمد زكي، وينتابه نفس شعور والده، وأنه لم يعِ له من قبل عندما كان صغيرًا، وقال إن الإنسان عندما يعيش لوحده ويعمل في هذه المهنة الأمر يكون صعبًا، خاصة أنه لا يجد أحدًا يشاركه في حياته، الله عز وجل عوضه بحب الناس في كل مكان ولم يشعر بالغربة، ولكن يشعر بالوحدة مثل والده، عارف إنه سيموت وحيد وليس له احد في الدنيا والبلد كلها أهله.

أعمال هيثم احمد زكي

استطاع الفنان هيثم أحمد زكى أن يقدم عددًا من الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة، وبدأ مشواره الفنى بمشاركة والده الفنان الراحل أحمد زكى في فيلم واحد فقط وهو فيلم «حليم» حينما جسد دور الفنان عبدالحليم في شبابه.

الأفلام: حليم، البلياتشو، كف القمر، نقطة دم، سكر مر، الكنز، الكنز 2.

المسلسلات: الجماعة، دوران شبرا، الصفعة، إمبراطورية مين، السبع وصايا، استاذ ورئيس قسم، مصاعب الغربة، تحت اعدام، كلبش، علامة استفهام.