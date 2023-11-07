انت الان تتابع خبر أشرف زكى يمنع 20 فنان من التمثيل ويحذر شركات الإنتاج بالعمل معهم.. أسماء لن تتوقعها! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي قرارا بمنع عدد من الفنانين الشباب من المشاركة في أي عمل فني وذلك لمخالفتهم لقانون النقابة.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية بيانًا رسميًا بأسماء هؤلاء الفنانين، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم بدون تصريح وهو ما يخالف قوانين العمل لنقابة المهن التمثيلية، وتحذر النقابة جميع شركات الإنتاج من التعامل معهم.

والممثلون المذكورون هم: رحمة حسن، الهام وجدى، فدوي عابد، انجي كيوان، ياسمين داود ، نينا المغربي، عمر شرقى راند عبد السلام، عمرو ممدوح، شيما الشريف، سالى حماد، مروان يونس، انس مبارك ، عمرو جمال، صلاح الدالي ، هالة خالد، هاجر السراج، مينا المغربي، وناردين فرج.

من جانب أخر كشف الفنان أشرف زكي أنه يريد تقديم عمل عن قصة سيدنا موسى ليزيد وعي الأجيال الجديدة بما يحدث في فلسطين.

في هذا السياق، قال أشرف خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم" من تقديم إنجي علي عبر إذاعة وقناة "نجوم FM" قال أشرف زكي: "أنا نفسي نعمل قصة سيدنا موسى، لأن هي فيها اللي بيحصل دلوقتي هنعرف أصل الحكاية".

وتابع: "هي اتعملت كان في مسلسل محمد رسول الله كان فيه محطات قصص الأنبياء سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى، محتاجين نعلم الأولاد أنا الأعمال دي علمتني، ممكن مكونش قريت قصة سيدنا إبراهيم لكن لما شفتها عرفتها، حاجات كتير عرفناها من الدراما، محتاجين الجرعة دي".