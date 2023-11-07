عاجل.. الموت يفجع الفنانة سلوى محمد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المنتج صفي الدين محمود عن وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"،: “إنّ لله وإنّ إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي". وتابع في منشوره بشأن صلاة الجنازة والدفن: "صلاة الجنازة غدًا الأربعاء بعد صلاة الظهر مسجد النور العباسية.. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم”.

آخر أعمال سلوى محمد علي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سلوى محمد علي هو مشاركتها في مسلسل أزمة منتصف العمر، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي.



أحداث أزمة منتصف العمر

دارت أحداث مسلسل أزمة منتصف العمر حول فيروز التي تكتشف بعدما تتزوج عزت بالرغم من فارق السن بينهم تقع في حب زوج ابنته - عمر - وتتسبب علاقتهما السرية بمشاكل كثيرة لها.

أبطال مسلسل أزمة منتصف العمر

وشارك في بطولة مسلسل أزمة منتصف العمل مجموعة من الفنانين منهم كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، هند عبد الحليم، عمرالسعيد، سلوى محمد علي، ركين سعد، والعمل من تأليف أيمن سليم، وإخراج كريم العدل.

أبرز تصريحات سلوى محمد في مهرجان الإسكندرية

وقالت مؤخرا الفنانة سلوي محمد علي، خلال ندوة تكريم النجمة إلهام شاهين، ضمن فعاليات الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط: "أهم ما يميز إلهام التنوع وهي شجاعة أكثر من اللازم، لدرجة الصدام، وأتذكر لها مسرحية من إخراج سعد أردش وبطولة نور الشريف "كاليجولا" وهذه المسرحية كانت تنتمي لمسرح القسوة، يحتاج لنوع تمثيل معين، لا تقدر عليه سوى امرإة درست أنواع المسرح، فكانت جميلة رأينا فيها القسوة والعذاب والإجرام والفساد". وتابعت سلوى محمد على: "أما دورها الأخير في مسلسل "ألفريدو"، فقدمت الهام الزهايمر كما يجب أن يكون، فالممثل سهل أن يضع علي وجهه تعبير ولكن الأصعب أن "يفضي وشه من التعبير ومن الخبرة والسن" وهذا حدث في العديد من المشاهد والنقلات بين التركيز والتوهان، وهذا الدور قدمه ممثلون عالميون وآخرهم حصل على جائزة الأوسكار، وأستطاعت إلهام أن تقدمه بشكل رائع".