نحو مليون متابع.. كيف يواجه بيومي فؤاد هجوم الجمهور!!؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان بيومي فؤاد تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وذلك بعد هجومه على الفنان محمد سلام بسبب اعتذاره عن مسرحية زواج اصطناعي داعمًا منه لأهالي فلسطين ووصفه مشاركته في العمل بالقاتل.

قلة متابعين بيومي فؤاد على الفيسبوك

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا دعوات لمقاطعة أعمال بيومي فؤاد كما انتشرت الدعوات لإلغاء متابعته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وقل عدد متابعين بيومي فؤاد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نحو 800 ألف متابع حتى الآن حيث اصبحت 9 مليون فقط بعد أن كانت 9 مليون و800 ألف متابع.

فيديو بيومي فؤاد

وكان بيومي فؤاد قد نشر مقطع فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قال فيه: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك.. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وإنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدًا".

وأضاف: "شيء عظيم إن أنا أخرج وإتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف".

واختتم: "إحنا بنتعب وبنقدم فن ولو الموضوع كدة ف في فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا".

اعتذار محمد سلام عن مسرحية زواج اصطناعي

يذكر أن محمد سلام كان اعتذر عن تقديمه المسرحية من خلال مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، قائلًا: "بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية "زواج اصطناعى فى موسم الرياض، المفروض أنها مسرحية كوميدية فيها أغاني، استعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر".

وتابع: "المفروض نعرض وسط الأحداث اللى بتحصل فى غزة، أنا مش متخيل إنى أروح أعمل مسرحية وإخواتنا فى فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندى أمل الفترة اللى فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل".

وأضاف: "أنا حاسس لو عملت كده هكون زي اللي بيقتلهم وهكون خذلتهم، أنا بعتذر جدًا عن المشاركة في موسم الرياض".