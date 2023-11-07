نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الهجوم عليه.. الجمهور السعودي يطلق هاشتاج "كلنا بيومي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تضامن عدد كبير من الجمهور السعودي مع النجم بيومي فؤاد بعد حملة الهجوم بعض تصريحات الأخيرة لي عرض مسرحية "زواج إصطناعي" التي تم عرضها في موسم الرياض.

بيومي فؤاد

تضامن الجمهور السعودي مع بيومي فؤاد:

وقد تصدر هاشتاج كلنا بيومي تريند منصة اكس وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور السعودي، وكانت أبرز التعليقات

‏السعوديون يساندون الفنان المصري ‎بيومي فؤاد وخلال ساعات يرتفع عدد متابعينه بالآلاف، بينما أبناء جلدته المصريين يحاربونه ويشنون حملة شرسة عليه باستهداف حساباته واستهداف مطعمه ومصدر رزقه!

فعلًا الراجل ترند في قلوب السعوديين والمصريين، وبالعكس جمهوره ارتفع بقوة في المملكة والكل يقول: ‎كلنا بيومي.

كلنا بيومي فؤاد ويبشر بالسعد والوقفة والشعب السعودي إذا وقف مع شخص سره واسعده والميكروبات اللي تسيء له هذا والله من المرض اللي بقلوبهم.

بعدين هذا الجميل صاحب الروح الجميلة من يكرهه أو يحقد عليه.

نحن نساند الفنان المصري الكبير بيومي فؤاد

اهلا بيك بيومي في بلدك الثاني

المملكة العربيه السعودية العظمى بين اهلك واخوتك

تصريحات بيومي فؤاد:

ويذكر أن انتقد بيومي فؤاد موقف محمد سلام وانسحابه وقال: "على فكرة محمد سلام ما مشيش عشان الفيديو والهبل ده.. أنا اللي مشيته من حقك أن تعتذر عن المسرحية، لكن ليس من حقك أن تخطئ في فنك”.

بيومي فؤاد

وتابع:" أحنا مش جايين نضحكم.. نحن نقدم الفن المصري، وأنتم تحترمونا ونحترمكم جدًا.. عظيم لو أنا”. اخرج واتصور مع شاب أو امرأة سعودية وهي تعلم أنني مصري. بشرف بلدي.. محمد أنور رجل أنقذ موقفا وقادة.. أنا فنان مصري ولي الشرف.. جئت إلى المملكة العربية السعودية لي الشرف.. نعمل بجد ونقدم الفن، ولو كان الأمر هكذا، فهناك فنانين كثيرين من أيام نجيب الريحاني كان يجب أن ينتحروا.

آخر أعمال بيومي فؤاد:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال بيومي فؤاد هو فيلم "العميل صفر"، وشارك في بطولته كلا من أكرم حسني، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، وغيرهم من النجوم، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في دور العرض المصرية والعربية، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن.