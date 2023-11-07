انت الان تتابع خبر أصبحت فنانة شهيرة وهربت ليلة زفافها وعندما سألوها عن السبب صدمتهم بالاجابة.. خمنوا من تكون هذه الطفلة؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تسائل الجمهور عن هوية الطفلة التي ظهرت في الصورة وتبين انها أصبحت فنانة شهيرة واثارت الجدل عندما هربت ليلة زفافها.

انها الفنانة ناهد السباعي، حفيدة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان والدتها هي المنتجة ناهد فريد شوقي وخالتها الممثلة رانيا فريد شوقي.

شاركت الفنانة ناهد السباعي في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، كما أنها شاركت في فيلم عالمي بعنوان «بعد الموقعة» وفاز في مهرجان كان عام 2012.

وقالت الفنانة ناهد السباعي خلال تصريحات سابقة: “أنا مش بطيق الراجل أصلاً.. أنا عدوتهم”.

وأوضحت إنها أخبرت والدتها بعدم الارتياح من الارتباط بهذا الزوج وطلبت منها الانصراف حيث كانتا متواجدتين في مدينة العين السخنة من أجل حفل الزفاف، منوهة إلى أنها حصلت بعض المشاكل وقررت عدم الاستمرار في الزواج لرفضها العيش في مشاكل حتى ولو طفيفة وفق صحف مصرية.

وأضافت: “كان عندي آمال مكنتش مستوعباها لكن أيقنت أن ماحدش ينفع يتغير إلا لما يكون هو عايز يتغير”، مردفة بنبرة ساخرة عن صفات الرجل الذي تنوي الارتباط به : “أنا مش بطيق الراجل أصلاً.. أنا عدوتهم”.

وعلقت المنتجة ناهد فريد شوقي، والدة ناهد السباعي، قائلة: “لم أعترض على هروبها رغم أنه تم كتب الكتاب.. وقلتلها مافيش حاجة خلاص اللي هتحسيه هنعمله”، كاشفة: “كنا خلاص في العين السخنة وكنا خلاص هنعمل الفرح وماحستش إنها رافضة قبل الوصول إلى ليلة الفرح”.