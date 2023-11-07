انت الان تتابع خبر خلاص اتجوزت؟!.. زواج مي عز الدين بعمر الـ 44 عام يهز الوسط الفني ويتصدر الترند !! العريس مفاجأة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عادت الفنانة المصرية مي عز الدين، لتتصدر التريند ومحركات البحث مجدداً بعد أنباء زفافها المفاجئ بعمر الـ 44 عام.

وأشعلت مي عز الدين مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مجموعة صور لها وهي ترتدي فستان زفاف، ما دفع عدداً كبيراً من جمهورها للاعتقاد بأن الصور من ليلة زفافها.ودفع انتشار صورة مي عز الدين بفستان الزفاف، الكثير من متابعيها الى الاعتقاد بأن تلك الصورة هي فعلاً من ليلة زفافه

من جانب آخر، كشفت النجمة مي عز الدين عن تدهور حالة والدتها الصحية خلال الفترة الأخيرة، قائلةً: "تم اتخاذ قرار بخضوعها لجلسات الغسيل الكلوي، بالتزامن من تعاقدي على مسرحية "زواج اصطناعي" بموسم الرياض في نسخته الرابعة".

وأضافت عز الدين أنها مرت بحالة نفسية سيئة، وكانت بمثابة الصعوبات الأكبر التي واجهتها أثناء التحضير للمسرحية، لأنها لم تكن مع والدتها أثناء جلساتها الأولى في العلاج، مشيرةً إلى أنها لم تواجه صعوبات في العمل لأنها المرة الأولى التي تقف فيها على خشبة المسرح.

وأوضحت مي عز الدين أن التزامها بالتعاقد على المسرحية ورغبتها في أن تكون على قدر المسؤولية حالا دون اعتذارها عن عدم المشاركة، لافتةً إلى أن الحالة الصحية لوالدتها استقرت وخضعت لثلاث جلسات من العلاج وستعود إليها فور الانتهاء من عروض المسرحية، مشددةً على أنها لا تفكر في المشاركة بالموسم الرمضاني المقبل قبل الاطمئنان على صحة والدتها.مسرحية "زواج اصطناعي" تخوض بها مي عز الدين أول أعمالها المسرحية، وهي تُعرض حالياً في "موسم الرياض"، ويشاركها في بطولتها محمد أنور وبيومي فؤاد.

وتدور أحداث المسرحية حول شخصيتَي "شروق" و"فاروق"، اللذين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء الى خبير في العلاقات العاطفية يُخضعهما لتجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

وشاركت مي عز الدين في موسم رمضان الماضي بمسلسل "سوق الكانتو"، وهو بطولة: أمير كرارة، فتحي عبد الوهاب، عبد العزيز مخيون، شيرين، مها نصار ومحمود البزاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

لكن مصدر مقرب منها نفى تلك الأنباء ووصفها بالشائعة.