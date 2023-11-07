نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنانة الراحلة جالا فهمي تتصدر التريند.. تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت اسم الفنانة الراحلة جالا فهمي محرك البحث جوجل، بعد ذكرى ميلادها، حيث يوافق 6 نوفمبر ذكرى ميلاد الراحلة، التي رحلت عن عالمنا في عام 2022 عن عمر يناهز الـ 59.

وقد حققت جالا فهمي شهرة واسعة في حقبة التسعينات رغم قلة أعمالها التي قدمتها، فهي تنتمى لأسرة فنية حيث والدها المخرج الراحل أشرف فهمي، وشقيقها مدير التصوير مصطفى فهمي وهي أيضًا أخت غير شقيقة للموسيقار عمرو سليم، وسُميت بصاحبة الوجه الجميل، وجاءت شهرتها بعد تقديم فيلم "جالا جالا" مع الفنان عادل الفار وقدمت من خلاله دور "عفريتة".

الفنانة جالا فهمي من مواليد محافظة القاهرة، نشأت وسط أسرة تعشق الفن، بدأت حياتها الفنية في سن مبكرة حيث كانت لا تزال في الثانية عشر من عمرها ومارسة التمثيل، وألتحقت بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وتخرجت عام 1986، بالإضافة لأتقانها عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والأسبانية بسبب تنقلها وسفرها لعدة بلدان، ثم عملت في الإذاعة والتلفزيون كمذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان “حكايات راوية وفكري”، ومنه إلى التلفزيون ثم تفرغت للسينما وحققت من خلالها نجاحًا هائًلا في مجموعة الأفلام التي قدمتها.

فقد عاشت النصف الأول من حياتها في مدينة “سانتياجو” بدولة تشيلي، ثم انتقلت للعيش مع الأسرة في مدريد (إسبانيا) حتى صارت تتحدث الإسبانية بلباقة، ولأن والدتها خريجة آداب قسم فرنسي فكان من الطبيعي أن تحتل فرنسا جزء كبير من حياتها، لذا فهي تتحدث الفرنسية أيضًا بطلاقة إذ أن جدتها خريجة مدارس فرنسية وكانت لا تتحدث في البيت إلا بالفرنسية.

جالا فهمي تجتمع مع والدها في “إعدام قاضي”

قدمت أولى أفلامها "إعدام قاضي" مع والدها المخرج أشرف فهمي ليكون هذا الفيلم الوحيد الذي جمعهم سويًا، ثم استطاعت أن تثبت موهبتها وقدمت العديد من الأفلام أشهرها: أول مرة تحب ياقلبى، جالا جالا، كلام الليل، طأطأ وريكا وكاظم بيه، بيتزا بيتزا، بنات فى ورطة، الحب فى طابا، إعدام قاضي، قبضة الهلالى، وكيد العوالم.

وفاة الفنانة جالا فهمي

تُوفيت الفنانة جالا فهمي في 26 فبراير/شباط 2022 ميلاديًا الموافق 25 رجب 1443 هجريًا، عن عمرٍ ناهز 59 عامًا، وكان قد أعلن شقيقها مصطفى وفاتها عبر منشورٍ على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "انتقلت إلى رحمة الله أختي چالا فهمي".