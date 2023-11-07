نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب إصدار نسخة آخرى منها.. أغنية "فوق" لـ أصالة وبهاء سلطان مازالت في صدارة اليوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية "فوق" للفنانة أصالة وبهاء سلطان تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، التي طرحت مؤخرًا على اليوتيوب، وجاءت كلماتها عمر عبده علي، ميكس وماستر جاسم محمد، اشراف عام فائق حسن، أشاد الجمهور بالأغنية، ونالت هذه الأغنية على إعجاب الكثير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما أنها تصدرت ترند اليوتيوب منذ طرحها.

آخر أعمال أصالة

تحرص أصالة على تقديم أعمال غنائية جديدة بصورة دائمة، ومؤخرا طرحت الجزء الأول من ألبومها المصري الجديد الذي يحمل اسم «لحقت نفسي»، حيث تضمن الجزء الأول من الألبوم 6 أغنيات، تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ومنصات موسيقية أخرى.

والأغنيات هي: «الأخبار الحلوة» من تأليف محمود سليم، وألحان كريم أحمد، و«رجل مثالي» كلمات أحمد إبراهيم، و«لما بنتجاهل» كلمات محمود كلازا وكريم نيازي و«فوووق» تأليف عمر عبده علي، و«مارس أبريل» من كلمات عليم ولحن نور عز وتوزيع أحمد مغربي، و«مانجا» تأليف مصطفى حسن ومن ألحان مصطفى العسال.



آخر أعمال بهاء سلطان



وطرح بهاء سلطان أغنية بعنوان دادينا، من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتعتبر هذه الأغنية، التعاون السادس بين بهاء سلطان وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بعد فسخ تعاقده مع نصر محروس.

الأغنية التى يقوم بهاء سلطان بطرحها مساء اليوم من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أحمد عادل وتم تسجيلها داخل أحد استديوهات الصوت بمنطقة مصر الجديدة.



وتعاقد الفنان بهاء سلطان على فيلم “زبدة سايحة”، ولم يكشف اى تفاصيل حول مشاركته سواء بالتمثيل أو الغناء. الفيلم من المقرر أن يقوم بإخراجة وإنتاجة حامد صالح، ويجري حاليًا اختيار باقي فريق العمل المشارك فى الفيلم.

وأعرب الفنان بهاء سلطان، عن سعادته الكبيرة بالنجاح المميز الذي حققه من خلال أعماله الغنائية في الفترة الأخيرة على الرغم من غيابه لفترة عن الساحة الفنية، "الحمد لله على النجاح، بس مبسوط جدا من النجاح وده توفيق من ربنا في الأول وفي الآخر، واهتمام كبير من الشركة المنتجة كذلك".