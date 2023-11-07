نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. معلومات عن الفنانة الراحلة جالا فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فنانة لقبت بالعفريتة ذو الوجه الجميل، فبالرغم من قلة أعمالها إلا أنها استطاعت أن تحافظ على مكانتها في قلوب الجمهور أنه الفنانة الراحلة جالا فهمي.

جالا فهمي من مواليد محافظة القاهرة، ولدت يوم 6 نوفمبر 1962، نشأت وسط أسرة تعشق الفن، فـ والدها المخرج الراحل أشرف فهمي، وشقيقها مدير التصوير مصطفى فهمي وهي أيضًا أخت غير شقيقة للموسيقار عمرو سليم، سُميت بصاحبة الوجه الجميل بدأت حياتها الفنية في سن مبكر، حيث كانت لا تزال في الثانية عشر من عمرها ومارسة التمثيل، وألتحقت بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وتخرجت عام 1986، بالإضافة لأتقانها عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والأسبانية بسبب تنقلها وسفرها لعدة بلدان، ثم عملت في الإذاعة والتلفزيون كمذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان “حكايات راوية وفكري”، ومنه إلى التلفزيون ثم تفرغت للسينما وحققت من خلالها نجاحًا هائًلا في مجموعة الأفلام التي قدمتها.

فقد عاشت النصف الأول من حياتها في مدينة “سانتياجو” بدولة تشيلي، ثم انتقلت للعيش مع الأسرة في مدريد (إسبانيا) حتى صارت تتحدث الإسبانية بلباقة، ولأن والدتها خريجة آداب قسم فرنسي فكان من الطبيعي أن تحتل فرنسا جزء كبير من حياتها، لذا فهي تتحدث الفرنسية أيضًا بطلاقة إذ أن جدتها خريجة مدارس فرنسية وكانت لا تتحدث في البيت إلا بالفرنسية.

جالا فهمي تجتمع مع والدها في “إعدام قاضي”

قدمت أولى أفلامها "إعدام قاضي" مع والدها المخرج أشرف فهمي ليكون هذا الفيلم الوحيد الذي جمعهم سويًا، ثم استطاعت أن تثبت موهبتها وقدمت 14 عمل سينمائي ومن أشهرها: “أول مرة تحب ياقلبى، جالا جالا، كلام الليل، طأطأ وريكا وكاظم بيه، بيتزا بيتزا، بنات فى ورطة، الحب فى طابا، إعدام قاضي، قبضة الهلالى، وكيد العوالم”.

أما على صعيد الأعمال الدرامية فقد شاركت جالا فهمي في أربعة أعمال فقط وهما الموسم الثالث من مسلسل ليالي الحلمية، ومسلسل الوسية، وأحلام العمر، وزمن الحب الضائع، أما عن المسرح فقد شاركت في ثلاث مسرحيات وهما ولعها شعللها، كرنب زبادي، ونقول إيه.

زيجات جالا فهمي

أما عن حياتها الزوجية فتزوجت جالا فهمي خلال حياتها 4 مرات، كانت الأولى من الموسيقار عمر خيرت، والد ابنها الوحيد "عُمر"، ثُم تزوجت من رجل أعمال خارج الوسط الفني، وبعدها من المخرج "شريف شعبان"، وأخيرًا من المنتج "عمرو حجازي" الذي أنتج لها فيلم "جالا جالا".

وفاة الفنانة جالا فهمي

تُوفيت الفنانة جالا فهمي في 26 فبراير/شباط 2022 ميلاديًا الموافق 25 رجب 1443 هجريًا، عن عمرٍ ناهز 59 عامًا، وكان قد أعلن شقيقها مصطفى وفاتها عبر منشورٍ على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "انتقلت إلى رحمة الله أختي چالا فهمي".