لطيفة: أتمني تحرير القدس وأنا على قيد الحياة

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل النجمة لطيفة دعمها للقضية الفلسطينية، ضد الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي، فقد عبرت استيائها لما يتعرض له الشعب الفلسطيني ونشرت مقطع فيديو قديم لها تتحدث فيه عن غزة والقضية الفلسطينية.

فقامت لطيفة بنشر الفيديو عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" معلقة: "‎اتولدنا اتعلمنا من تاريخ النكبة 48 أن فلسطين احتُلت، وعشنا القضية مع فلسطين ومع الناس في غزة مع التهجير والقذف والدمار، أدينا عايشين وأتمنى من رب العالمين مالناش قوة غيره مالناش أمل غير فيه.. أن فلسطين تتحرر والقدس تتحرر واحنا عايشين".

تتضامنًا مع فلسطين.. لطيفة تعلن تأجيل ألبومها

وكانت قد أعلنت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" تأجيل إصدار باقي ألبومها الجديد تضامنًا مع أهالي غزة.

ونشرت لطيفة منشور على "إنستجرام" معلقة: "حبايبي.. كان من المفروض يتم إصدار باقي أغاني ألبومي Latifa 2023 الأيام اللي فاتت، لكن طبعا كله تأجل بسبب أحداث غزة.. ربنا يرحم الشهداء ويشفي المرضى ويحفظ غزة وأهلها ويا رب يعدي الكابوس ده على خير".

بمثل تونسي.. لطيفة تسخر من قوات الاحتلال الاسرائيلي



وكانت قد شاركت النجمة التونسية لطيفة منشور تسخر فيه من مقولة الكيان الصهيوني الذي قال بأن الخطف جريمة إنسانية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" قائلة: "‏قالك الخطف جريمة انسانية !، "كثر الهم يضحك" (مثل تونسي) طيب واغتصاب الارض والقتل والتدمير والقصف والتهجير وكل أنواع الجرائم اللاإنسانية والهمجية والوحشية ؟ ماذا تسميها يا هذا ؟".

بعد إصابة الحدود المصرية بشظايا قذيفة إسرائيلية.. لطيفة تهاجم أفيخاي أدرعي

ومن جانبه، كانت قد عبرت الفنانة التونسية لطيفة عن غضبها بعد نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بيان اعتذار حول ضرب موقع مصري عن طريق الخطأ بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقامت لطيفة بالهجوم على المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات تويتر «X»: “هو انتو عمي ولا بتستعمو؟؟، كل حاجة بالخطأ، مستشفيات بالخطأ؟ مدرسة الأونروا كلها أطفال بالخطأ؟، النازحين اللى هجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم فى الطريق بالخطأ ؟”.

لطيفة تهاجم ا لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: ربنا يمحيكم إلى أبد الآبدين

وتابعت الفنانة لطيفة: “واليوم موقع مصريا بالخطأ؟، انتو عمي البصيرة والوجود، ووجودكم في فلسطين هو أكبر خطأ، مافيش غير ربنا سبحانه اللى بقدرته يفعل الصح وليس الخطأ، ويمحيكم بإذنه إلى أبد الآبدين.. قال خطأ قال، طوفان الأقصى، غزة، طغاة العالم”.