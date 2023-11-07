منذر رياحنة عن القضية الفلسطينية: "دعونا نستمر بنفس الروح"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان منذر رياحنة في دعم القضية الفلسطينية وتقديم الدعم لأهالي قطاع غزة، وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

قام منذر رياحنة بمشاركة جمهوره بمقطع فيديو لعدد من التصريحات الخاصة له عن القضية الفلسطينية وعلق عليه: “دعونا.. نستمر بنفس الروح أو بنفس عدد الأرواح التي سقطت إلى السماء دعونا نستمر بنفس قوة يوم العيد يوم 7 أكتوبر، وندعو الله في لحظة يا رب إنه وعدك وإننا ننتظر”.

ودعم الفنان منذر رياحنة القضية الفلسطينية حيث رافق سير قافلة معونات بعدد 16 شاحنة، التي قدمها مجلس القبائل والعائلات المصرية تضمنت مستلزمات طبية عاجلة إضافة لمساعدات مقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري التابع للأزهر الشريف، وتم تسليمها للهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، تمهيدًا لإدخالها إلي قطاع غزة، وتسليمها إلي الهلال الأحمر الفلسطيني.

وحرص الفنان الأردني منذر رياحنة على وضع بصمته حيث كتب علي آخر نقطة وصل لها علي الحدود "مصر وفلسطين دم واحد".

منذر رياحنة داعمًا القضية الفلسطينية: صوت واحد من أجل غزة

ومن جانبه كان قد وجه منذر رياحنة، رسالة إلى متابعيه في العالم العربي، مطالبهم باستمرار نشر الحقائق من أجل أطفال وأهالي غزة، خاصةً بعد ضرب مستشفى المعمداني بغزة، من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وتجرد الكيان الصهيوني من الإنسانية وممارساته غير الأخلاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونشر منذر رياحنة، صورة للمسجد الأقصى وعلم فلسطين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مكتوب عليها: “صوت واحد من أجل غزة”، وعلق عليها قائلًا: “أرجوكم الاستمرار في بث ونشر كل الحقيقة.. أرجوكم.. أطفال وأهل غزة يستاهلوا منا أكتر من هيك بكتير، عقبال ما ننشر فرحة النصر يا الله إنك على كل شيء قدير”.