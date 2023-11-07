انت الان تتابع خبر من هي الفنانة التي ركع امامها الدنجوان رشدي أباظة لنيل رضاها والزواج بها لكنها رفضته؟!.. "أجمل جميلات السينما"! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تسائل الجمهور عن هوية الفنانة التي عشقها الفنان الراحل رشدي أباظة وركع امامها من شدة حبه لها لكنها احرقت قلبه ورفضته.

الكثير من المعجبات وقعن في حب الفنان الراحل رشدي أباظة، وكان فتى أحلامهن، بحضوره المميز وتألقه، وعلى الرغم من وقوفه أمام جميلات السينما العربية وتزوجه لـ 5 مرات، إلا ان فتاة واحدة كانت تسحره في كل مرة يقف أمامها في السينما المصرية.سندريلا الشاشة العربية، سعاد حسني، التي كانت ومازالت ساحرة القلوب، لكل من يراها، برقتها وأنوثتها، لا منافس لها إلى يومنا هذا، ولم تتمكن أي ممثلة من منافستها في اللقب، ومن الطبيعي ان تستولي على قلب الكثيرين، بما فيهم الدنجوان رشدي أباظة الذي سُحر بها وعيناها الضاحكة، وبرائتها الشقية.

وقف الفنان الراحل رشدي أباظة أمام السندريلا سعاد سحني أكثر من مرة أمام الشاشة، وقدموا عددًا من الاعمال السينمائية سويًا، ولم يتمكن من السيطرة على مشاعره أمام السندريلا أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم "غروب وشروق"، وفي مشهد مفاجئ خلف كواليس العمل، ركع رشدي أباظة أمامهًا قائلاً «أنا بحبك».

معروف عن رشدي أباظة نزواته الكثيرة، خاصة مع الفنانات، ولمعرفة سعاد حسني بالأمر، أخذت السندريلا الامر على محمل «الهزار»، وأخذت تضحك كثيرًا وتمزج معبره عن سعادتها بكلماته.

عُرِفَ عن رشدي أباظة علاقاته الغرامية المتعددة، حيث تزوج خمس مرات، أول زوجاته الراقصة تحية كاريوكا في عام 1952، والتي استمر زواجهما ثلاث سنوات، ومن ثم الأمريكية بربارا وهي أم ابنته الوحيدة قسمت وقد دام زواجهما أربع سنوات، عام1959، تم الطلاق.

وفي عام 1962، تزوج زوجته الثالثة الفنانة سامية جمال وقد استمر زواجهما حوالي 18 عاماً، انفصلا عام 1977.في عام 1967، تزوج رشدي أباظة زيجته الرابعة من الفنانة اللبنانية صباح، وتم الطلاق بعد أسبوعين، وحينها كانت سامية جمال لاتزال زوجته.

أما زوجته الخامسة فهي ابنة عمه نبيلة أباظة، والتي تزوجها قبل وفاته بسنتين في عام 1979.