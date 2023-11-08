انت الان تتابع خبر أول تعليق من زوجة الفنان بيومي فؤاد بعد الهجوم عليه بسبب محمد سلام.. وهذا ما قالته بكل صراحة!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - علقت أماني زوجة الفنان بيومي فؤاد، لأول مرة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على الانتقادات الحادة التى وجهت إلى زوجها الساعات الأخيرة.

وكتبت أماني “بعيدا عما يحدث أو على هامشه.. وببساطة شديدة وبوضوح أشد؛ لا يليق بك أيها الإله أو نصف الإله أو النبي أو الصِدِّيق -على أقل تقدير- أن تظل باقيا على قائمة أصدقاء فيس بوك زوجة الأراجوز المتدني كلب الفلوس مغازل أسياده فاقد الموهبة عليل النفس سقيم الوجدان الراقص على جثث الأطفال بيومي فؤاد”.وأضافت “ارتق بنفسك من هذا المستنقع القذر ولا تقربه حتى لا يطولك دنس أو تشوبك شائبة، واحفظ لروحك بلوريتها وشفافيتها”.

وفي وقت سابق، ظهر بيومي فؤاد، في فيديو عبر إنستجرام، قال فيه: «من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك“.

وتابع “إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وإنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا.. شئ عظيم إن أنا أخرج وإتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي“.

وأضاف “محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا بنتعب وبنقدم فن ولو الموضوع كدة ف في فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا».