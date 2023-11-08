نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبلبة عن الفنان أحمد زكي: "محظوظة بالعمل معاه وكنت مندهشة من تقمصه لأدواره" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثناء ختام احتفال المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بالراحل أحمد زكي، قامت الفنانة لبلبة بالكشف تفاصيل حول تعاونها المميز مع الفنان الكبير أحمد زكي، وقالت لبلبة: هذه الدورة باسم الراحل العظيم أحمد زكي، ولقد كان لي الشرف بالعمل معه من خلال فيلمين وهما ضد الحكومة ومعالي الوزير، فلقد كان زكي فنان عظيم، وشديد التميز، أعطى كل حياته للفن وكان دائما همه الشاغل الفن والسينما، وكان دوما يفكر في كيفية تقديمه لأدوار مميزة.

من جانبه، قالت لبلبة على هامش ندوة تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 44: أمي كانت محذراني من المشاهد الجريئة.. ولكن أنا كنت بطلع مع عادل إمام مراته في أعمالنا وكان لازم أحضنه ويكون فيه بينا مشاهد زي دي.

واختتمت لبلبة حديثها قائلة: قدمت معه فيلمين من أحلي أفلامي وكنت محظوظة بتقديم عملين محفورين في تاريخ السينما، والحقيقة إنني في العمل الأول كنت مندهشة من طريقته ومدي تقمصه للشخصية، ولكن في العمل الثاني لم أندهش من طريقته، فكان حتي بعد انتهاء التصوير مستمر في تقمصه للشخصية فكان يعيش القصة بتفاصيلها حتى مع المتواجدين في موقع التصوير، وصحيح هو فارقنا ولكن فنه العظيم سيعيش مدى الحياة.

وأضافت: أمي زعلت وسابت البيت 15 يوم لأني اتحضنت في نهاية فيلم جنة الشياطين.

لبلبة تتحدث عن تكريمها في المهرجان

علقت لبلبة على مقطع الفيديو: "شكرا للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون على التكريم.. وشكرا لرئيس المهرجان أ. صفوت يوسف على إصرارك لإقامة هذه الدورة فى حب ودعم فلسطين رغم كل الظروف الصعبة والألم الذي نعيشه جميعا، شكرا للجالية العربية الذين شاركوا فنانين مصر لإعلان موقفهم ودعمهم لفلسطين.. وشكرا لفناني مصر المهمومين بقضايا الوطن العربي.. أنتم خير سفراء لبلدكم ودايما مشرفين لمصر وللفن المصري في كل مكان في العالم، ونرفع جميعا شعار المهرجان.. فلسطين في القلب

ونشرت لبلبة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تكريمها، وقالت خلاله: "مش عارفة ليه بتأثر لما بتكرم، بفتكر كل طفولتي وحياتي الفنية ويمكن متأثرة أوي وقلبنا كلنا موجوع، وأنا بشكر المهرجان المصري للفنون والأبداع، وبتمنى من ربنا إنه يحط ايده على أخواتنا وأطفالنا وأولادنا في فلسطين، لأنهم ملهمش ذنب، وأنا بهتف شعب فلسطين"