نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زوجة بيومي فؤاد تخرج عن صمتها وتعلق على أزمة زوجها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت أماني سويدان زوجة الفنان بيومي فؤاد رسالة لمتابعيها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك”، وذلك بعد الهجوم على زوجها بيومي فؤاد.

وكتبت أماني سويدان منشورًا قائلة: “بعيدًا عن ما يحدث أو على هامشه، ببساطة شديدة وبوضوح أشد لا يليق بك أيها الإله أو نصف الإله أو النبي أو الصديق -علي أقل تقدير- أن تظل باقيا على قائمة أصدقاء فيس بوك زوجة الأراجوز المتدني كلب الفلوس مغازل أسياده فاقد الموهبة عليل النفس سقيم الوجدان الراقص على جثث الأطفال بيومي فؤاد، ارتق بنفسك من هذا المستنقع القذر ولا تقربه حتى لا يطولك دنس أو تشوبك شائبة واحفظ لروحك بلوريتها وشفافيتها.. وصلي الله عليك وعلى آلك وسلم”.

سبب الهجوم على بيومي فؤاد

وكان بيومي فؤاد قد نشر مقطع فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قال فيه: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك.. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وإنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدًا".

وأضاف: "شيء عظيم إن أنا أخرج وإتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف".

واختتم: "إحنا بنتعب وبنقدم فن ولو الموضوع كدة ف في فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا".

اعتذار محمد سلام عن مسرحية زواج اصطناعي

يذكر أن محمد سلام كان اعتذر عن تقديمه المسرحية من خلال مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، قائلًا: "بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية "زواج اصطناعى فى موسم الرياض، المفروض أنها مسرحية كوميدية فيها أغاني، استعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر".

وتابع: "المفروض نعرض وسط الأحداث اللى بتحصل فى غزة، أنا مش متخيل إنى أروح أعمل مسرحية وإخواتنا فى فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندى أمل الفترة اللى فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل".

وأضاف: "أنا حاسس لو عملت كده هكون زي اللي بيقتلهم وهكون خذلتهم، أنا بعتذر جدًا عن المشاركة في موسم الرياض".