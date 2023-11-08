نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. نجوم السعودية يساندون بيومي فؤاد بعد هجوم الجمهور المصري عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تضامن عدد كبير من الجمهور السعودي مع بيومي فؤاد بعد تصدره التريند وهجوم الجمهور المصري عليه بسبب تصريحاته عن الفنان محمد سلام الذي اعتذر عن مسرحية زواج اصطناعي تضامنا مع غزة،حيث أطلق الشعب السعودي هاشتاج “كلنا بيومي” تصدر به تريند منصة “اكس ”وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور السعودي.

أبرز تعليقات الجمهور السعودي

إليكم أبرز التعليقات التي علقها الجمهور السعودي عن بيومي فؤاد:ـ

‏- السعوديون يساندون الفنان المصري ‎بيومي فؤاد وخلال ساعات يرتفع عدد متابعينه بالآلاف، بينما أبناء جلدته المصريين يحاربونه ويشنون حملة شرسة عليه باستهداف حساباته واستهداف مطعمه ومصدر رزقه!

-فعلًا الراجل ترند في قلوب السعوديين والمصريين، وبالعكس جمهوره ارتفع بقوة في المملكة والكل يقول: ‎كلنا بيومي.

-كلنا بيومي فؤاد ويبشر بالسعد والوقفة والشعب السعودي إذا وقف مع شخص سره واسعده والميكروبات اللي تسيء له هذا والله من المرض اللي بقلوبهم.

-بعدين هذا الجميل صاحب الروح الجميلة من يكرهه أو يحقد عليه.

-نحن نساند الفنان المصري الكبير بيومي فؤاد

-اهلا بيك بيومي في بلدك الثاني

-المملكة العربيه السعودية العظمى بين اهلك واخوتك

سبب الهجوم على بيومي فؤاد

وكان بيومي فؤاد قد نشر مقطع فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قال فيه: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك.. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وإنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدًا".

وأضاف: "شيء عظيم إن أنا أخرج وإتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف".

واختتم: "إحنا بنتعب وبنقدم فن ولو الموضوع كدة ف في فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا".

اعتذار محمد سلام عن مسرحية زواج اصطناعي

يذكر أن محمد سلام كان اعتذر عن تقديمه المسرحية من خلال مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، قائلًا: "بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية "زواج اصطناعى فى موسم الرياض، المفروض أنها مسرحية كوميدية فيها أغاني، استعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر".

وتابع: "المفروض نعرض وسط الأحداث اللى بتحصل فى غزة، أنا مش متخيل إنى أروح أعمل مسرحية وإخواتنا فى فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندى أمل الفترة اللى فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل".

وأضاف: "أنا حاسس لو عملت كده هكون زي اللي بيقتلهم وهكون خذلتهم، أنا بعتذر جدًا عن المشاركة في موسم الرياض".