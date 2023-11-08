نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. بيومي فؤاد يتجاهل أزمته مع محمد سلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان بيومي فؤاد بوستر مسرحيته الجديدة " تطبيق الشروط والأحكام"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات " إنستجرام"، وتجاهل التحدث عن أزمته مع الفنان محمد سلام.



وقال بيومي فؤاد خلال فيديو له على الحساب الرسمي لـ بوليفارد سيتي عبر موقع X: مسرحية تطبق الشروط والأحكام مع أكرم حسني ونجمة السعودية أسيل عمران انتظرونا يوم 10 نوفمبر على مسرح محمد العلي.



وجهت أماني سويدان زوجة الفنان بيومي فؤاد رسالة لمتابعيها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك”، وذلك بعد الهجوم على زوجها بيومي فؤاد.



وكتبت أماني سويدان منشورًا قائلة: “بعيدًا عن ما يحدث أو على هامشه، ببساطة شديدة وبوضوح أشد لا يليق بك أيها الإله أو نصف الإله أو النبي أو الصديق -علي أقل تقدير- أن تظل باقيا على قائمة أصدقاء فيس بوك زوجة الأراجوز المتدني كلب الفلوس مغازل أسياده فاقد الموهبة عليل النفس سقيم الوجدان الراقص على جثث الأطفال بيومي فؤاد، ارتق بنفسك من هذا المستنقع القذر ولا تقربه حتى لا يطولك دنس أو تشوبك شائبة واحفظ لروحك بلوريتها وشفافيتها.. وصلي الله عليك وعلى آلك وسلم”.

