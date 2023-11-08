محمد رمضان عن أزمة محمد سلام وبيومي فؤاد: ولا ده غلط ولا ده غلط

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان محمد رمضان على الأزمة الواقعة بين الفنان محمد سلام وبيومي فؤاد، عبر صفحته الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات " إنستجرام ".



وقال رمضان في الفيديو الذي نشره:" رأس مال أي فنان هو حب الناس.. دايما بنطلب من كل حبايبنا وأهالينا إنهم يدعوا إن ربنا يحبب فيا الناس والجمهور.. وشيء قاسي جدا لما أكتر حد عاوز تسعده وتبسطه إنه يكون قاسي عليك بالكلام اللي هو الجمهور".

وأستكمل رمضان حديثه قائلًا:" كلامي هنا عن إخواتي وزمايلي وحبايبي محمد سلام وبيومي فؤاد لا ده غلط ولا ده غلط.. وحتى لو في ذلة لسان حصلت.. عملوا ايه الاتنين عشان نكون قاسيين عليهم".



وفي نهاية حديثه قال رمضان:" الأخبار اللي بتطلع كلها إشاعات إن سلام مش هيشتغل محدش هيسمح بده كفنانين أو جمهور.. ولا احنا مع اللي بيحصل في بيومي إنه يقفل التعليقات عشان ميشوفش لو حد غلط فيه".

وجهت أماني سويدان زوجة الفنان بيومي فؤاد رسالة لمتابعيها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك”، وذلك بعد الهجوم على زوجها بيومي فؤاد.



وكتبت أماني سويدان منشورًا قائلة: “بعيدًا عن ما يحدث أو على هامشه، ببساطة شديدة وبوضوح أشد لا يليق بك أيها الإله أو نصف الإله أو النبي أو الصديق -علي أقل تقدير- أن تظل باقيا على قائمة أصدقاء فيس بوك زوجة الأراجوز المتدني كلب الفلوس مغازل أسياده فاقد الموهبة عليل النفس سقيم الوجدان الراقص على جثث الأطفال بيومي فؤاد، ارتق بنفسك من هذا المستنقع القذر ولا تقربه حتى لا يطولك دنس أو تشوبك شائبة واحفظ لروحك بلوريتها وشفافيتها.. وصلي الله عليك وعلى آلك وسلم”.

