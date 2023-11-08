خاص.. أحمد شيبة بعد طرح "قاتلني وجاي تقولي شالوم": "فلسطين في قلوبنا وجزء مننا"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب النجم أحمد شيبة، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "قاتلني وجاي تقولي شالوم" الذى طرحها مؤخرًا دعمًا للشعب الفلسطين.

وقال شيبة، في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": “الحمد لله جاتني ردود أفعال قوية واشادات كبيرة على الأغنية، خصوصًا أن فلسطين في قلوبنا جميعًا وهى جزء مننا وربنا يكون في عونهم وينصرهم".

وأكد أنه لا بد من تقديم رسالة للعالم بلغات مختلفة ووقفات تضامن مع فلسطين في كل مكان حتى يعود الحق المسلوب لأهله.

جدير بالذكر أن النجم أحمد شيبة، طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "قاتلنى وجاى تقولي شالوم" عبر قناته الرسمية على موقع الڤيديوهات يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية:

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

في غابة وجاي تود وتقرب داخلي بكوم

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

داخلي بكونتير تطبيع وبتقولي إحنا ولاد عم

يراجل خلي عندك دم

قتلني وجي تقولي شالوم

مفيش على الواطي أصلا لوم

شالوم ازاي دون إثبات.