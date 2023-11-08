انت الان تتابع خبر تامر حسني يوجّه رسالة الى طليقته بسمة بوسيل والأخيرة ترد: "يارب يا تيمو بجد".. هل سيعودا لبعض؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو من أغنيتها "أعطونا الطفولة" لريمي بندلي، وذلك بعدما أعادت تقديم الأغنية بصوتها.

، قائلاً: "أحسنتي أحسنتي يا بسمة... يارب احفظ أطفال غزة وأهل غــ زة العزّة أهل غزة الشرفاء الأبرياء... قلوبنا تبكي بحرقة عليكي يا غزة، يارب معجزة من عندك يارب معجزة من عندك يارب معجزة من عندك

لتردّ بسمة بوسيل عليه قائلةً: "يارب يا تيمو يا رب بجد تحصل معجزة من رب العالمين وكل دا يخلص".

أغنية "أعطونا الطفولة" من غناء اللبنانية ريمي بندلي، قدّمتها في طفولتها عام 1984، وهي من كلمات جورج يمين، هدى سيداوي ولينا أبورستم، وألحان رينيه بندلي.

يُذكر أن تامر حسني يحرص منذ بدء مجزرة غزة على دعم الشعب الفلسطيني وأهالي غزة من خلال منشوراته ومساهمته مع الهلال الأحمر المصري في جمع التبرعات وتجهيز المساعدات للقطاع المحاصَر.